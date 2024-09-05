Мосты развалятся, как конструктор LEGO: ученые дали страшный прогноз для США из-за изменения климата

Американские мосты, четверть из которых были построены до 1960 года, уже давно нуждались в ремонте. Но, по словам инженеров, сейчас сильная жара и увеличение наводнений, связанные с изменением климата, ускоряют распад национальных мостов, в сущности вызывая их преждевременное старение.

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Результатом является тихая, но все большая угроза безопасному перемещению людей и товаров в стране. А также еще один пример того, как изменение климата меняет повседневную жизнь так, как американцы, возможно, не осознают, пишет The New York Times.

В один из жарких дней этим летом мост Третьей авеню в Нью-Йорке, соединяющий Бронкс и Манхэттен, застрял в открытом положении на несколько часов. В то время как жара и половодье обожгли Средний Запад, стальной железнодорожный мост, соединявший Айову с Южной Дакотой, разрушился под бурными водами. В Льюистоне, штат Мэн, мост закрылся из-за того, что тротуар покрылся от колебаний температуры.

"Мы имеем кризис мостов, который конкретно связан с экстремальными погодными явлениями. Это не то, что произошло бы при нормальных климатических условиях. Это не то, что мы когда-либо видели с такой скоростью", – комментирует ситуацию Пол Чиновски, профессор гражданского строительства в Университете Колорадо Боулдер, исследующего влияние изменения климата на инфраструктуру.

Мосты, спроектированные и построенные десятилетиями назад из материалов, не предназначенных для выдерживания резких колебаний температуры, быстро разбухают и сужаются, оставляя их ослабленными.

"Клостики, которые держат бетон и сталь, становятся настолько горячими, что эти мосты могут буквально развалиться, как конструктор LEGO", – говорит доктор Чиновски.

Поскольку в этом году температура достигла высокой температуры за всю историю наблюдений, большая часть инфраструктуры страны, от автомагистралей до взлетно-посадочных полос, пострадала. Но мосты сталкиваются с особыми рисками.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что экстремальные температуры, вызванные изменением климата, могут привести к разрушению каждого четвертого стального моста в Соединенных Штатах до 2050 года. Исследователи утверждают, что к 2040 году поломки, вызванные сильной жарой, могут потребовать массового ремонта и закрытия мостов.

Другое исследование показало, что влияние новых уровней экстремальной жары влечет за собой деформацию тротуара на американских мостах. Между тем, сильные осадки, связанные с изменением климата, усиливают явление "размыва моста", эрозию грунтового осадка вокруг фундамента моста, что является основной причиной разрушения мостов в Соединенных Штатах.

Ученые, инженеры и государственные учреждения только сейчас начинают разрабатывать стандарты для того, как строить устойчивые к изменению климата мосты, сказал Джим Таймон, исполнительный директор Американской ассоциации государственных дорожных и транспортных служащих. "Мы учимся на происходящих с нами событиях и пытаемся изменить и создать все для того, что изменение климата может подбросить нам в будущем", – сказал он.

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