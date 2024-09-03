Как выглядит 'Титаник' после 112 лет под водой: исследователи нашли утраченную статую Дианы и показали фото корабля

Американская фирма RMS Titanic Inc., которая юридически владеет правами на 112-летние останки затонувшего легендарного пассажирского лайнера "Титаник", завершила свою первую экспедицию с 2010 года и девятую в целом. Исследовательская группа обнародовала новые изображения с уникальными находками с судна.

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Эксперты сделали новые фото корпуса корабля, лежащего на дне Северной Атлантики. А также показали фотографии найденной на дне бронзовой статуи Дианы, считавшейся потерянной навсегда, пишет EuroNews.

Корабль разрушается

За прошедшие годы после того, как крупнейшее пассажирское судно премиумкласса британской компании White Star Line затонуло после столкновения с айсбергом во время первого своего рейса 14 апреля 1912 года, исследователи уже презентовали потрясающие изображения носовой части лайнера, на борту которого погибло 1517 человек. Однако новые фотографии, сделанные этим летом, показывают, что корабль изменился.

В частности, во время последней экспедиции RMS Titanic Inc., американская компания обнаружила, что часть ранее невредимых перил вокруг передней части верхней палубы корабля отпала. Участок протяженностью 4.5 метра сейчас лежит на морском дне.

"Мы огорчены этой потерей и неизбежным разрушением корабля и обломков. В течение следующих нескольких недель и месяцев мы проведем более тщательный анализ состояния "Титаника" и его изменений со временем. Хотя крах корабля неизбежен, эти доказательства укрепляют нашу миссию сохранить и задокументировать все, что мы можем, пока не стало слишком поздно", – говорится в заявлении компании на официальном сайте.

В последней, девятой экспедиции компании с момента ее первого посещения затонувшего корабля в 1987 году, участвовали эксперты по океаническим изображениям, океанографы, ученые и историки. Эксперты из разных отраслей работали вместе, чтобы получить новые изображения обломков лайнера, чтобы просмотреть его состояние, определить артефакты и зоны риска, а также внести вклад в текущие меры по сохранению останков.

Богиня Диана

По словам исследователей, было сделано более двух миллионов фотографий, с помощью которых команда искала ценные артефакты. И этот поиск увенчался большим успехом. В последний день экспедиции исследователи обнаружили и сфотографировали бронзовую статую римской богини природы и охоты Дианы, высотой 60 сантиметров.

По данным компании, статуя, когда-то стоявшая на каминной мантии в центральной части лаунжа первого класса "Титаника", была оторвана и выброшена в поле обломков, когда корабль раскололся пополам и затонул.

Хотя фигуру сфотографировали во время экспедиции 1986 года, ее местонахождение оставалось неизвестным до этой последней экспедиции.

Известно, что большинство произведений искусства, которые украшали залы и комнаты элитного корабля, были сделаны из органических материалов, распавшихся после многих десятилетий погружения во враждебную среду океана, сообщила компания в публикации на своей странице в Instagram.

"Но некоторые произведения искусства были созданы, чтобы выдержать испытание временем, как римская богиня Диана, сидевшая на каминной полке в лаунж-зале первого класса. Она наблюдала за пассажирами в течение пяти дней, прежде чем была оторвана от своей мантии и потеряна в океане", – говорится в сообщении.

"Однако после 112 лет пребывания на дне океана и короткого обнаружения в 1986 году она все еще покоится в вертикальном положении среди километров обломков. Как и вечные римские божества, она – неподвластная времени", – подытоживают ценную находку во время "Экспедиции 2024" года работники компании RMS Titanic Inc.

Однако, как утверждает CNN, пока ученые пытаются сохранить его историю, легендарный обломок медленно погибает. Ведь в 2019 году были обнародованы кадры серии погружений исследовательской группы Triton Submarines, которые показали влияние соляной коррозии, поедающих металл бактерий и влияния глубоких токов на разложение корабля.

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