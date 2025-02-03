'Младенцы – это маленькие детективы': исследование показало, что дети изучают язык гораздо раньше, чем мы думали

Новое исследование показало, что дети изучают язык гораздо раньше, чем мы думали. Этот удивительный процесс начинается уже в 4 месяца, разрушая старое убеждение, что дети изучают эти модели только после того, как настроятся на свой родной язык в возрасте от 6 до 12 месяцев.

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Ученые говорят, что "младенцы – это маленькие детективы", постоянно собирающие подсказки об окружающем мире. И когда ребенок смотрит на вас, когда вы говорите, это потому, что он улавливает не просто звуки – он изучает, как создаются эти звуки, пишет ScienceAlert.

Невероятные способности малышей

По словам ученых, уже в первые шесть месяцев младенцы могут различать звуки языков, которых даже не слышали. Однако такая невероятная способность не длится вечно.

Между 6 и 12 месяцами дети начинают сужать свое внимание на звуки, которые они слышат чаще всего. Для гласных эта тонкая настройка начинается примерно через шесть месяцев, тогда как согласные – ближе к десяти месяцам, говорят исследователи.

А к своему первому дню рождения дети уже тонко настраивают свой слух на звуки родного языка и сосредотачиваются на самых важных.

Запоминание неизвестных языков

Ученые отмечают, что четырехмесячные дети могут запоминать звуки неизвестного им языка. Чтобы продемонстрировать это, исследователи провели эксперимент с 34 младенцами в возрасте от 4 до 6 месяцев. Все происходило в форме игры "Собери шаблон", где использовали два вымышленных миниязыка.

В одном языке были такие слова, как "б" и "в", а в другом - "д" и "з". Каждое слово, начинавшееся на определенную букву, было соединено с изображением из мультфильма: медуза для слов, произносимых на губах и краб для слов – на кончике языка. Запись слова воспроизводилась одновременно с демонстрацией его четного изображения, объясняют ученые.

В ходе исследования были использованы мультики, поскольку дети не могут точно сказать, что думают, но они могут формировать ассоциации в своем мозге. Эти изображения помогли увидеть, могут ли дети связать каждый миниязык с правильной картинкой.

После того, как малыши изучили эти миниязыки и их сочетания изображений, исследователи переставили вещи. Вместо того чтобы услышать слова, они смотрели без звука видео на лицо человека, который произносил новые слова из тех же миниязыков.

На некоторых видео лицо отвечало мультфильму, который они изучили раньше. В других – нет. Затем эксперты отслеживали, как долго младенцы смотрели видео. Дети, как правило, дольше смотрят на удивляющие или интересующие их вещи и меньше на то, что им кажется знакомым, помогая ученым понять, как они воспринимают и распознают увиденное.

Результаты были очевидны: дети значительно дольше смотрели на видео, где лицо отвечало тому, что они изучили. Это доказало, что раньше они не просто пассивно слушали, а активно изучали правила миниязыков и связывали эти знания с тем, что видели.

Ученые пришли к выводу, что четырехмесячные младенцы могут совмещать цепочки между звуком и зрением. Эта ранняя способность подмечать закономерности в создании звуков является основой для дальнейшего изучения языка.

По словам ученых, это открывает новые возможности для помощи детям, которые могут иметь проблемы с языком. Им ведь можно помочь на раннем этапе их развития.

Ранее OBOZ.UA писал, что нейробиологи просканировали мозг новорожденных детей и были поражены результатом.

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