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Мимо Земли пролетит опасный астероид размером с синего кита

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
639
Мимо Земли пролетит опасный астероид размером с синего кита

Потенциально опасный космический камень размером с синего кита пролетит мимо Земли 17 сентября. Гигантский астероид, названный 2024 ON, обойдет нашу планету на расстоянии, равномерном между Землей и Луной в 2,6 раза.

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По данным NASA, космический объект имеет ориентировочный диаметр от 220 до 480 метров. Он промчится мимо Земли со скоростью 31 933 км/ч, что примерно в 26 раз превышает скорость звука, пишет LiveScience.

Ученые просчитывают, что при максимальном сближении астероид подлетит к Земле примерно на 1 миллион километров. По космическим стандартам это довольно близко, но все же достаточно далеко, чтобы угрожать столкновению с нашей планетой.

Мимо Земли пролетит опасный астероид размером с синего кита

NASA считает, что любой космический объект, приближающийся к 193 миллионам км к Земле, является "околоземным объектом". Агентство также классифицирует как "потенциально опасный" любой крупный объект, пролетающий в пределах 7,5 миллионов км от нашей планеты.

Американское космическое агентство отслеживает местонахождение и орбиты примерно 28000 астероидов. Наблюдение происходит с помощью системы последнего оповещения об астероиде с землей (ATLAS), группы из четырех телескопов, выполняющих сканирование всего ночного неба каждые 24 часа.

Мимо Земли пролетит опасный астероид размером с синего кита

Космические агентства во всем мире уже работают над возможными способами отклонений опасных астероидов, если они улетают непосредственно к Земле. Напомним, что 26 сентября 2022 года космический корабль DART столкнул опасный астероид Dimorphos, сменив его орбиту. NASA назвало миссию успешной и даже заявило, что она превзошла все ожидания.

Китай также работает над миссиями по перенаправлению астероидов. Ударив 23 ракеты Long March 5 по астероиду Бенну, который будет колебаться в пределах 7,4 миллиона км от орбиты Земли между 2175 и 2199 годами, ученые надеются отвлечь космическую скалу еще дальше от ее текущей траектории.

Ранее OBOZ.UA писал, что к Земле приблизится гигантский астероид "убийца городов".

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