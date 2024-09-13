Мимо Земли пролетит опасный астероид размером с синего кита

Потенциально опасный космический камень размером с синего кита пролетит мимо Земли 17 сентября. Гигантский астероид, названный 2024 ON, обойдет нашу планету на расстоянии, равномерном между Землей и Луной в 2,6 раза.

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По данным NASA, космический объект имеет ориентировочный диаметр от 220 до 480 метров. Он промчится мимо Земли со скоростью 31 933 км/ч, что примерно в 26 раз превышает скорость звука, пишет LiveScience.

Ученые просчитывают, что при максимальном сближении астероид подлетит к Земле примерно на 1 миллион километров. По космическим стандартам это довольно близко, но все же достаточно далеко, чтобы угрожать столкновению с нашей планетой.

NASA считает, что любой космический объект, приближающийся к 193 миллионам км к Земле, является "околоземным объектом". Агентство также классифицирует как "потенциально опасный" любой крупный объект, пролетающий в пределах 7,5 миллионов км от нашей планеты.

Американское космическое агентство отслеживает местонахождение и орбиты примерно 28000 астероидов. Наблюдение происходит с помощью системы последнего оповещения об астероиде с землей (ATLAS), группы из четырех телескопов, выполняющих сканирование всего ночного неба каждые 24 часа.

Космические агентства во всем мире уже работают над возможными способами отклонений опасных астероидов, если они улетают непосредственно к Земле. Напомним, что 26 сентября 2022 года космический корабль DART столкнул опасный астероид Dimorphos, сменив его орбиту. NASA назвало миссию успешной и даже заявило, что она превзошла все ожидания.

Китай также работает над миссиями по перенаправлению астероидов. Ударив 23 ракеты Long March 5 по астероиду Бенну, который будет колебаться в пределах 7,4 миллиона км от орбиты Земли между 2175 и 2199 годами, ученые надеются отвлечь космическую скалу еще дальше от ее текущей траектории.

Ранее OBOZ.UA писал, что к Земле приблизится гигантский астероид "убийца городов".

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