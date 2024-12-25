Мертвый китайский спутник сгорел в ночном небе как блестящий огненный шар. Видео

Яркий шар осветил ночное небо над некоторыми южными штатами США. Но это был не метеор, а мертвый китайский спутник.

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По словам очевидцев, блестящий огненный шар промелькнул над частями Миссисипи и Миссури в субботу вечером (21 декабря). По сообщению ученых, это остатки бездействующего китайского коммерческого спутника под названием Superview 1-02, пишет Space.com.

На видео, появившемся в сети, китайский космический мусор сгорает в атмосфере Земли и разлетается на несколько вспыхивающих в ночном небе полос.

"Коммерческий спутник для получения изображений Superview 1-02, управляемый пекинской компанией SpaceView, повторно вошел в атмосферу над Новым Орлеаном в 10:08 вечера 21 декабря и направлялся на север, где был широко замечен", – написал в сети X астрофизм из Гарвардского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, отслеживающий запуски и повторные входы спутников.

Американское метеорное общество получило по меньшей мере 120 сообщений об огненном шаре от наблюдателей из 12 штатов на юге США.

Сгоревший спутник был одним из двух спутников Superview 1, запущенных на орбиту в декабре 2016 года китайской ракетой Long March 2D.

Ранее OBOZ.UA писал, что возвращение китайских тайконавтов из космоса превратилось в настоящее огненное шоу.

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