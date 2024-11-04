Возвращение китайских тайконавтов из космоса превратилось в настоящее огненное шоу: в сети показали видео

Китайские тайконавты прибыли на Землю после 6 месяцев пребывания в космосе. Их возвращение сопровождалось феерическим небесным действом.

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Космический корабль "Шэньчжоу-18" сначала отстыковался от космической станции, пишет Space.com. А во время его вхождения в атмосферу очевидцы запечатлели настоящее огненное шоу в небе, видео которого на странице "Космический полет Китая и Азии" выложили в сети Х.

На опубликованном видео видна яркая точка впереди – это капсула экипажа, внутри которой находились три тайконавта: Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу, жившие на борту китайской космической станции "Тяньгун" с 25 апреля 2024 года.

А позади капсулы тянется целый хвост ярких комет. По словам экспертов, это приборо-агрегатный отсек, сгорающий в атмосфере.

После такого феерического действа "Шэньчжоу-18" приземлился на месте посадки Дунфэн на севере Китая. По данным Китайского пилотируемого космического агентства, все трое тайконавтов по прибытии чувствовали себя хорошо.

В ходе пребывания на борту станции "Тяньгун" китайские тайконавты провели ряд научных экспериментов, говорят специалисты. Они совершили национальный рекордный выход в открытый космос вне космической станции в мае, а в июне отправились в другой, чтобы установить защитное экранирование от космического мусора.

Командир экипажа Е Гуанфу также недавно стал первым тайконавтом Китая, который преодолел 365 дней в космосе, до этого он был участником миссии "Шэньчжоу-13" в 2021-2022 годах.

Ранее OBOZ.UA писал, что члены экипажа "Шэньчжоу-18" провели семиминутную экскурсию по космической станции "Тяньгун".

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