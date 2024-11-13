Жители Земли увидят последнее полнолуние 2024 года: когда Бобровое Суперлуние и почему его так называют

15 ноября над Землей взойдет четвертая и последняя суперлуна 2024 года. Однако, по данным астрономов, пик ее яркости можно будет наблюдать 16 ноября через 20-30 минут после захода Солнца.

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Еще в древности коренные народы Северной Америки дали этому полнию название Бобровая Луна. Это ведь было удобное время для охоты на бобров, пишет LiveScience.

Название Луны

По данным TimeAndDate, в Северной Америке ноябрьское полнолуние также называют Морозная Луна и Снежная Луна, потому что континент становится на порог зимы.

А в Европе эту Луну иногда называют Дымной, из-за дыма от костров, идущего от сельских хозяйств, где готовились к зимним холодам.

Последняя суперлуна года

Нынешняя Бобровая Луна замыкает парад из четырех суперлун 2024 года. Она четвертая после Осетровой Луны в августе, Луны урожая в сентябре и Луны Охотника в октябре.

По словам ученых, термин "суперлуна" описывает полную Луну, которая находится в перигее, то есть в ближайшем расстоянии до Земли на своей слегка эллиптической орбите.

В это время Луна проходит на расстоянии примерно 356 500 км от Земли, поэтому она может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем когда она находится в апогее, самой отдаленной точке орбиты, говорят ученые.

Так что для наблюдения за этой ноябрьской красоткой не нужен бинокль или телескоп, говорят астрономы.

Ранее OBOZ.UA писал, что жители Земли увидели самое яркое полнолуние 2024 года.

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