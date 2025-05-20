Лох-Несских чудовищ может быть два? На озере заметили новый силуэт

В водах шотландского озера Лох-Несс снова появилось загадочное существо, которое многие считают легендарным чудовищем Несси. На этот раз – не только слова очевидцев: момент удалось зафиксировать.

Видео дня

Необычную активность на поверхности озера заметил опытный наблюдатель Эойн О'Фаодхагейн, который годами исследует возможные проявления таинственного обитателя глубин. По его словам, запись стала едва ли не самым убедительным доказательством существования чудовища, которое одни называют мифом, другие – неисследованным видом. Детали рассказало издание Daily Mail.

Новое свидетельство о чудовище

Охотник Эойн О'Фаодхагейн утверждал, что был поражен, увидев загадочное существо с характерной длинной шеей и горбом, которое появилось на поверхности озера Лох-Несс всего в нескольких метрах от отеля, когда он наблюдал за водой через веб-камеру.

"Я увидел внезапные волны на спокойной воде менее чем в 30 метрах от пирса отеля Clansman. Из воды поднялось существо, несколько футов над поверхностью, а затем быстро исчезло в глубинах озера. К счастью, я уже вел запись. Все произошло молниеносно, но мне удалось это зафиксировать", – рассказал О'Фаодхагейн.

По форме напоминает классический образ Несси – с длинной шеей и горбатой спиной.

"Я сразу подумал: это она. Слишком большая, чтобы быть рыбой, и совсем не похожа на выдру или тюленя. Я никогда не видел существа с шеей и горбом, подобным этому. Я был потрясен и счастлив, что наконец смог так четко увидеть Лох-Несское чудовище", – прокомментировал О'Фаодхагейн.

Осмотрев скриншот с видео, Эойн отметил, что силуэт идеально соответствует жутким описаниям Несси, которые на протяжении десятилетий приводили многочисленные очевидцы. 60-летний энтузиаст считает, что это молодая особь чудовища. По его мнению, существо могло именно охотиться, ведь рядом были заметны движения в воде, вероятно, вызванные рыбой.

"Похоже, молодая Несси забавлялась с рыбой, прежде чем ее проглотить. Если я не ошибаюсь, это первый задокументированный случай, когда мы видим, как Несси охотится в режиме реального времени", – добавил он.

Видео было записано 7 мая вблизи северной оконечности озера с помощью веб-камеры отеля Clansman, которую обслуживает туристическая организация Visit Inverness Loch Ness (VILN). О'Фаодхагейн регулярно наблюдает за озером из дома в графстве Донегол, Ирландия, и за годы собрал немало записей для Официального реестра наблюдений Лох-Несского монстра.

Наблюдение совпало по времени с подготовкой к очередной масштабной "охоте" на Несси, которая состоится с 22 по 25 мая. Это ежегодное событие под названием The Quest проводится уже в третий раз и привлекает многочисленных энтузиастов.

Что такое Лох-Несское чудовище

О загадочном существе, якобы обитающем в водах Лох-Несса, ходят легенды уже более века. Впрочем, несмотря на множество заявлений, научного подтверждения существования Несси до сих пор нет.

Толчок к современной "лихорадке" вокруг монстра дало наблюдение, зафиксированное 2 мая 1933 года: местная пара сообщила об огромном существе на поверхности озера. Статью об этом напечатала газета Inverness Courier.

В следующем году появилась знаменитая фотография полковника Роберта Кеннета Уилсона, которая стала символом всего мифа о Несси. Лишь десятилетиями позже один из ее создателей признал, что изображение было постановочным.

Другие заметные упоминания включают:

снимок Джеймса Грея в 2001 году во время рыбалки;

размытую фотографию из 1933-го, сделанную Хью Греем и опубликованную в Daily Express;

древнейшее письменное свидетельство – видение Святого Колумбы в 565 году, когда тот встретил "водяного зверя" в реке Несс.

Сейчас в онлайн-реестре наблюдений, созданном Гэри Кэмпбеллом (основателем официального фан-клуба Несси), насчитывается более 1000 записей.

Возможные объяснения

Несмотря на популярность образа Несси, ни одного окончательного научного объяснения не существует.

Среди версий:

беглецы-амфибии или гигантские осетры, которые имеют ребристую спину, что может напоминать "щитки";

вымершие плезиозавры, в частности эласмозавры, которые якобы могли пережить эпоху динозавров;

заболоченные шотландские сосны, которые при погружении высвобождают пузырьки, поднимаются со дна и создают иллюзию живого существа.

В 2019 году Стив Фелтем, исследователь, наблюдавший за озером более двух десятилетий, предположил, что за мифом может стоять всего лишь большой усач – пресноводная рыба, распространенная в Восточной Европе.

И пока загадка остается нераскрытой, озеро Лох-Несс продолжает привлекать искателей невероятного со всего мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что опытный пловец наткнулся на загадочное существо в озере Лох-Несс.

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