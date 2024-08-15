Гигантские волны в мантии Земли могут вызвать подъем континентов: результаты исследования

Новое исследование указывает, что большие волны в мантии Земли могут вызвать подъем континентов. Ученые утверждают, что высокие плато поднимаются во внутренней части континентов благодаря бурению глубоко внутри планеты в сотнях миль от места, где они возникают.

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Когда континенты распадаются, массивные стены скалы могут подняться у границ, где кора разрывается. Исследование подтвердило, что этот распад вызывает волну в мантии Земли, которая медленно катится внутрь в течение десятков миллионов лет, подпитывая повышение плато, пишет LiveScience.

Ведущий автор исследования, ученый из Саутгемптонского университета в Великобритании Томас Гернон сказал, что ученым давно известно, что континентальные трещины влекут за собой рост массивных уступов, таких как стены скал, которые, например, отделяют Восточноафриканскую рифтовую долину от Эфиопского плато. И эти крутые скалы иногда оборачивают внутренние плато, поднимающиеся из мощных, стабильных ядер континентов, известных как кратоны.

Но поскольку эти две ландшафтные особенности обычно образуются на расстоянии от десятков миллионов до ста миллионов лет друг от друга, многие ученые считали, что разные образования вызваны разными процессами.

Однако в новом исследовании Томас Гернон и его коллеги изучили три знаковых прибрежных уступа, образовавшихся во время распада последнего суперконтинента Земли Гондваны. Один, вдоль побережья Индии, огибает Западные Гаты примерно на 2000 километров. Второй в Бразилии окружает плато Хайленд примерно на 3000 км. И третий – большой уклон Южной Африки окружает Центральное плато и охватывает 6000 км. Исследователи подчеркнули, что внутренние плато в этих регионах могут подниматься на километр или больше.

Команда использовала топографические карты, чтобы показать уступы, выравненные с континентальными границами, что свидетельствует о том, что их создал рифт. Компьютерное моделирование показало, что континентальные рифты нарушают мантию, вызывая глубокие волны, катящиеся внутрь к сердцу континента.

Далее ученые проанализировали имеющиеся данные о минералах, чтобы показать, что поднятие и эрозия на плато мигрировали вглубь материка примерно в то же время и с той же скоростью, что и мантийная волна, прокатившаяся на много километров ниже. Это показало, что эти две особенности ландшафта, по всей вероятности, были вызваны одним и тем же процессом распада континента.

В случае с тремя уступами, рассматриваемыми в данном исследовании, оползень был очень медленным, продвигаясь лишь на 15-20 км каждый миллион лет. Однако эта небыстрая мантийная волна кардинально изменила ландшафт. Продвигаясь внутрь, она постепенно отслаивала крепкие корни, закрепляющие континенты на границе коры и мантии. Без этих якорей кратоны стали более плавучими и потому поднялись.

По словам Томаса Гернона, такой распад суперконтинента и волна мантии являются катализатором других геологических процессов, например извержения алмазов из центра Земли.

"Поражает мнение о том, что бриллиант, который вы носите на обручальном кольце, может быть лишь одним из результатов тех же геологических процессов, которые формируют некоторые из самых драматических форм рельефа на Земле", – добавил Гернон.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые предложили уменьшить количество континентов на Земле с 7 до 6.

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