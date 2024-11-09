Кто появился первым: курица или яйцо? Ученые наконец-то разгадали философскую загадку

Ученые наконец-то разгадали извечную загадку о том, что было раньше – курица или яйцо ? Предыдущие исследования показывают, что даже яйца с жесткой скорлупой, вероятно, эволюционировали миллионы лет назад.

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По словам ученых, инструменты для создания яиц появились задолго до появления кур. Речь идет об одноклеточных организмах, эволюционировавших в гораздо более сложные формы, пишет TheSun.

Эксперты Женевского университета обратились к одноклеточному виду, обнаруженному в 2017 году в гавайских морских отложениях. Chromosphaera perkinsii отделилась от линии эволюции животных миллиард лет назад, говорят ученые.

Команда исследователей обнаружила, что когда клетки этого вида достигают своего максимального размера, они делятся на многоклеточные колонии с трехмерной структурой, выглядящей очень похожей на ранние стадии эмбрионального развития животных.

По словам экспертов, это указывает на то, что такое развитие существовало до появления первых животных примерно 800 миллионов лет назад. То есть природа могла "создать яйца" задолго до появления современных кур примерно 10 000 лет назад.

"Это удивительно! Этот вид, открытый совсем недавно, позволяет нам вернуться в прошлое на миллиард лет", – подчеркнула сотрудница кафедры биохимии швейцарского университета Марин Оливетта.

Ранее OBOZ.UA писал, что самая старая курица на планете живет в Украине.

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