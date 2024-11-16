Кто изобрел колесо? Ученые озвучили новую версию, где упоминания о Карпатах уже нет

В прошлом месяце ученые ссылались на исследование, за которым первое колесо было изобретено в Карпатах 6000 лет назад. Однако сейчас ученые озвучили новую версию.

Видео дня

Еще по предварительным предположениям, первые образцы колес датируются примерно 4000 годом до нашей эры в Месопотамии – современном Ираке – когда форму колеса использовали для изготовления керамики. Однако коллекция перфорированных камешков из археологических раскопок в Израиле, изготовленных примерно 12 000 лет назад, может представлять новую ключевую веху в развитии вращающихся инструментов, включая колеса, пишет DailyMail.

Изобретение колеса долгое время считалось большим прорывом в истории человечества, подчеркивают ученые. Во время бронзового века были задокументированы первые доказательства использования колесных транспортных средств.

Однако найденная в Израиле коллекция перфорированных камешков переворачивает имеющиеся представления о том, когда же было изобретено первое колесо, отмечают исследователи.

На месте раскопок Нахаль-Эйн Гев II было найдено более сотни гальки, преимущественно известняковой, круглой формы с перфорированным центральным отверстием, которые были вырезаны примерно 12 000 лет назад.

Исследователи считают, что эти камни, вероятно, использовались как круглые, отягощенные предметы, которые крепились к веретену, позволяя ему эффективно собирать волокна, такие как шерсть, и прясть из них пряжу.

Специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме подтвердили эту теорию – сделали копии камней и успешно спряли с их помощью лен.

По словам ученых, эта коллекция завитков веретена является очень ранним примером использования людьми вращения с помощью инструмента в форме колеса.

"Эти камни действительно являются первыми колесами по форме и функциям – круглый предмет с отверстием в центре, соединенный с вращающейся осью, который использовался задолго до появления колеса для транспортных целей", – сказал один из авторов исследования профессор Леоре Гроссман.

По мнению ученых, именно эти камни проложили путь для будущих вращающихся изобретений на основе колеса, таких как гончарный круг и колесо для телеги.

Ранее OBOZ.UA писал, что первое колесо было изобретено в Карпатах 6000 лет назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!