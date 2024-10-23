Первое колесо было изобретено в Карпатах 6000 лет назад: археологи пришли к впечатляющему выводу

Ученые предполагают, что первое колесо было изобретено копателями меди в Карпатских горах около 6000 лет назад. К такому впечатляющему выводу ученые пришли, опираясь на моделирование, использующее методы строительной механики.

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Археологические доказательства наличия колес и колесных транспортных средств пестрят медным возрастом (примерно 5000–3000 гг. до н. э.) по всей Европе, Азии и Северной Африке, включая боевые сцены, нарисованные на стенах, миниатюрные колеса, детские игрушки, а также ранние текстовые ссылки на технологию. Однако новые доказательства свидетельствуют о том, что восточноевропейские горные копатели могли являться движущей силой трех основных инноваций в технологии колес еще в 3900 году до нашей эры, пишет LiveScience.

Существуют три основных теории происхождения колеса, говорят ученые. По первой – это изобретение появилось в Месопотамии около 4000 года до нашей эры, а затем распространилось в Европу.

Другая теория предполагает, что колесо было создано у понтийского побережья северной Турции примерно в 3800 до нашей эры. Однако третья великая теория утверждает, что колесо было изобретено в Карпатах между 4000 и 3500 годами до нашей эры, и уже оттуда распространилось по разным направлениям.

Эта третья теория была выдвинута в 2016 году историком Ричардом Буллиетом, почетным профессором Колумбийского университета и соавтором нового исследования. Она базируется на идее о том, что примерно за 4000 лет до нашей эры медную руду стало труднее добывать, ведь шахтеры должны были заходить глубоко в шахты и вытаскивать тяжелые контейнеры с ископаемыми наружу.

Именно в это время в Карпатском регионе были найдены модели повозок позднего медного возраста. Они имеют прямоугольную форму с трапециевидными сторонами — похожи на современные шахтерские вагоны, написал Буллиет в труде "Колесо: изобретения и перевосходы" (Columbia University Press, 2016).

В новом исследовании Ричард Буллиет и соавторы Кай Джеймс, аэрокосмический инженер из Georgia Tech, и Ли Алакок, инженер, ранее работавший в Университете Иллинойса Урбана-Шампейн, подробно описали свою модель того, как, вероятно, эволюционировало колесо.

Начиная со своих знаний о древних колесных системах, основанных на археологических доказательствах, команда ученых использовала вычислительную механику и науку о дизайне, чтобы исследовать, как люди могли превратить набор простых роликов в систему колеса и оси.

В своем исследовании учёные предположили, что для эволюции колеса нужны три инновации. Учитывая потребность переместить тяжелую корзину или коробку, люди, вероятно, использовали ролики, размещенные вдоль дорожки, передвигая задние ролики вперед, если требовалось.

Первое нововведение – рифленые ролики – позволяло коробке опираться на колесики и двигаться вперед-назад, без того чтобы люди ходили вокруг нее, чтобы заменить эти ролики. Возможно, это позволило людям толкать в шахту более широкую тележку.

Вторым новшеством была колесная пара или колеса, прикрепленные к оси, которые могли дать тележке больший зазор, чтобы проехать через камни и прочий мусор в шахте. И третье новшество, где колеса двигаются независимо от оси, вероятно, возникло примерно через 500 лет после колесной пары и придало маневренности конструкции, считают исследователи.

"Среда, в которой работали первые разработчики колес, содержала определенные уникальные особенности, которые побуждали к переходу к роликовому транспорту", – сказал соавтор исследования Кай Джеймс.

Ранее OBOZ.UA писал, канадец изобрел колесо нового поколения.

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