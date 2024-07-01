В Египте нашли 'Город мертвых' с более чем 300 гробницами: там целые мумифицированные семьи. Фото

Археологи обнаружили в Египте огромное захоронение с более чем 300 гробницами, в которых были похоронены целые семьи. Археологи уже назвали это новым "Городом мертвых".

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Город Асуан, где и обнаружили старинное кладбище, основан более 4500 лет назад. Он была важной торговой, карьерной и военной зоной, но о бытовой жизни его жителей до сих пор не находили никаких археологических свидетельств, пишет DailyMail.

Команда археологов работала на этом месте в течение пяти лет. И за это время нашла здесь гробницы, которые повторно использовались на протяжении 900 лет. В каждой из них было захоронено от 30 до 40 мумий.

Археолог из Миланского университета Патриция Пьячентини рассказала, что место захоронения охватывает более 80 тысяч метров и содержит до 10 террас древних гробниц, расположенных слоями на холме возле современного Мавзолея Ага Хана III.

Это действительно удивительная находка, очень уникальная для Египта. Люди, когда-то жившие в Асуане покрыли холм гробницами. Это что-то вроде Города Мертвых", – сказала Пьячентине.

Асуан был одним из самых старых постоянно заселенных городов в мире, расположен на восточном берегу реки Нил. Сначала он назывался Swenett, а позже – Swan, что означает рынок. Ведь город был на границе, куда доставлялось и вывозилось много товаров.

Первая гробница в Асуане была раскрыта еще в 2019 году. В ней археологи обнаружили четыре мумии, две из которых лежали рядом. "Сначала мы думали, что это мать и ребенок, но новые КТ показали, что это двое детей", – уточнила Пьячентине.

Но недавно археологи обнаружили возле них женщину, которая, вероятно, была их матерью, и останки мужчины, вероятно, отца.

Археологи также раскрыли могилы, где находилось много небольших семей, похороненных вместе. "Мы нашли две или три небольшие группы семейных захоронений, которые, возможно, умерли от инфекционных заболеваний", – добавила Патриция Пьячентине.

Руководитель Отдела египетских древностей Высшего совета древностей Айман Ашмави подчеркнул, что исследования мумий "показывают, что от 30 до 40 процентов похороненных - это новорожденные или подростки".

Пятилетние раскопки также показали, что людей здесь хоронили в соответствии с классом. Представители элиты были похоронены на вершине холма, включая мумифицированные останки главнокомандующего Асуаном. А вот средний класс был ниже.

По словам ученых, найденные гробницы датируются между VI веком до нашей эры и IX веком нашей эры. Некоторые из них имеют вход в открытый двор, окруженный стенами из молочного кирпича. А остальные – высечены прямо в горной скале.

В гробницах было обнаружено немало керамических и деревянных предметов.

Археолог Патриция Пьячентини подчеркнула, что их команда подробно изучит мумии, но не будет их переносить в музей. "Это место их упокоения. Мы раскрываем их историю, а затем возвращаем их назад и закрываем гробницу. Для меня это было важно с самого начала", – подытожила исследовательница.

OBOZ.UA писал, что средневековая женщина-воин была похоронена вместе с 23 монахами.

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