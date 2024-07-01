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В Египте нашли "Город мертвых" с более чем 300 гробницами: там целые мумифицированные семьи. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
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В Египте нашли 'Город мертвых' с более чем 300 гробницами: там целые мумифицированные семьи. Фото

Археологи обнаружили в Египте огромное захоронение с более чем 300 гробницами, в которых были похоронены целые семьи. Археологи уже назвали это новым "Городом мертвых".

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Город Асуан, где и обнаружили старинное кладбище, основан более 4500 лет назад. Он была важной торговой, карьерной и военной зоной, но о бытовой жизни его жителей до сих пор не находили никаких археологических свидетельств, пишет DailyMail.

В Египте нашли "Город мертвых" с более чем 300 гробницами: там целые мумифицированные семьи. Фото

Команда археологов работала на этом месте в течение пяти лет. И за это время нашла здесь гробницы, которые повторно использовались на протяжении 900 лет. В каждой из них было захоронено от 30 до 40 мумий.

Археолог из Миланского университета Патриция Пьячентини рассказала, что место захоронения охватывает более 80 тысяч метров и содержит до 10 террас древних гробниц, расположенных слоями на холме возле современного Мавзолея Ага Хана III.

В Египте нашли "Город мертвых" с более чем 300 гробницами: там целые мумифицированные семьи. Фото

Это действительно удивительная находка, очень уникальная для Египта. Люди, когда-то жившие в Асуане покрыли холм гробницами. Это что-то вроде Города Мертвых", – сказала Пьячентине.

Асуан был одним из самых старых постоянно заселенных городов в мире, расположен на восточном берегу реки Нил. Сначала он назывался Swenett, а позже – Swan, что означает рынок. Ведь город был на границе, куда доставлялось и вывозилось много товаров.

Первая гробница в Асуане была раскрыта еще в 2019 году. В ней археологи обнаружили четыре мумии, две из которых лежали рядом. "Сначала мы думали, что это мать и ребенок, но новые КТ показали, что это двое детей", – уточнила Пьячентине.

Но недавно археологи обнаружили возле них женщину, которая, вероятно, была их матерью, и останки мужчины, вероятно, отца.

В Египте нашли "Город мертвых" с более чем 300 гробницами: там целые мумифицированные семьи. Фото

Археологи также раскрыли могилы, где находилось много небольших семей, похороненных вместе. "Мы нашли две или три небольшие группы семейных захоронений, которые, возможно, умерли от инфекционных заболеваний", – добавила Патриция Пьячентине.

Руководитель Отдела египетских древностей Высшего совета древностей Айман Ашмави подчеркнул, что исследования мумий "показывают, что от 30 до 40 процентов похороненных - это новорожденные или подростки".

В Египте нашли "Город мертвых" с более чем 300 гробницами: там целые мумифицированные семьи. Фото

Пятилетние раскопки также показали, что людей здесь хоронили в соответствии с классом. Представители элиты были похоронены на вершине холма, включая мумифицированные останки главнокомандующего Асуаном. А вот средний класс был ниже.

По словам ученых, найденные гробницы датируются между VI веком до нашей эры и IX веком нашей эры. Некоторые из них имеют вход в открытый двор, окруженный стенами из молочного кирпича. А остальные – высечены прямо в горной скале.

В гробницах было обнаружено немало керамических и деревянных предметов.

В Египте нашли "Город мертвых" с более чем 300 гробницами: там целые мумифицированные семьи. Фото

Археолог Патриция Пьячентини подчеркнула, что их команда подробно изучит мумии, но не будет их переносить в музей. "Это место их упокоения. Мы раскрываем их историю, а затем возвращаем их назад и закрываем гробницу. Для меня это было важно с самого начала", – подытожила исследовательница.

OBOZ.UA писал, что средневековая женщина-воин была похоронена вместе с 23 монахами.

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