Крякают, как утки, и лазают по деревьям. Редких кошек-рыбаков сняли на видео в Бангладеш

У Бангладеш ученым удалось снять кадры редкого кота-рыбака. На видео этот дикий пушистик крякает и квакает, пытаясь поймать добычу.

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Кошки-рыбаки хорошо известны своими уникальными способностями водной охоты. А также ученые сняли, как они охотятся на верхушках деревьев, что является большой редкостью для этого вида кошек, пишет IFLScience.

Кошки-рыбаки – это дикие кошки азиатского рода, обитающие в Юго-Восточной Азии. Эти пушистики хорошо плавают, поскольку природа наделила их полуперепончатыми лапами. Они являются отличными водными охотниками и даже имеют большие премоляры для захвата скользкой добычи. Эти умельцы также умеют издавать звуки уток и лягушек, чтобы привлечь свою жертву. Поэтому на них можно чаще всего наткнуться вдоль рек и болот.

А вот увидеть кошек-рыбаков на деревьях почти нереально. Так что кадры из камер, установленных на деревьях на северо-востоке Бангладеш, стали большим сюрпризом для ученых. Ученые как раз изучали птичьи колонии, когда увидели, как новорожденных птенцов похищают кошки-рыбалки из гнезд, сплетенных на высоте 8 метров.

Очевидно, на такой бесшабашный и неестественный для этого вида кошек шаг им приходится идти, чтобы выжить. Ведь с 2016 года кошек-рыбаков занесено в Красный список Международного союза охраны природы из-за вмешательства человека, включая строительство жилья, охоту, рыбалку и вырубку лесов. И только от 6 до 11 процентов территорий охраняется, где живут эти дикие кошки.

"Потребность в их защите очень острая. Поэтому количество и размер территорий, которые нужно охранять, необходимо увеличить, чтобы включить больше биотопов, где содержатся эти виды кошек", – отметил почетный профессор зооэкологии Упсальского университета Матс Бьорклунд.

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