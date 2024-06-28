Самый маленький слон в мире может исчезнуть с лица Земли. Фото

Самые маленькие слоны в мире, обитающие на северо-востоке малайзийского острова Калимантан (Борнео), могут исчезнуть с лица Земли. Численность этих карликовых слонов достигает всего 1000 особей.

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Природоохранный орган МСОП отмечает, что Борнейский слон потерял значительную часть своей среды обитания из-за вырубки лесов. Однако зоозащитники надеются спасти уникальный вид исчезающих слонов пишет BBC.

В Малайзии и Индонезии стремительными темпами развивается производство пальмового масла. Это привело к масштабной вырубке лесов и потере дикой природы. В поисках пищи слоны часто входят в человеческие плантации, где отравляются сельскохозяйственными химикатами. А есть случаи, что за разрушение угодий, слонов иногда даже убивают. Также встречаєтся браконьерство, охота на дорогую слоновую кость.

Борнейский слон, являющийся подвидом азиатского, живет только на острове Борнео. Однако происхождение этих карликовых слонов остается предметом дискуссий среди ученых. Некоторые ученые уверены, что слоны Борнео жили на острове Калимантан на протяжении тысяч лет, отделившись от материковых слонов и превратившись в отдельную популяцию. Однако археологическими данными не подтверждается существование слонов на этом острове раньше XVIII века. Проведенные тесты на ДНК показывают, что популяция борнейских слонов была эволюционирована независимо в течение 30000 лет.

Так что откуда появились эти милые карлики на острове Борнео и почему больше нигде в мире нет им подобных – большая загадка для ученых. Поэтому сохранение этого уникального вида чрезвычайно важно.

Биолог дикой природы из Кардиффского университета и директор полевого центра Danau Girang в Сабахе Бенуа Гуссенс подчеркнул, что есть надежда спасти этих маленьких слонов благодаря консервационной работе. По словам ученого, Красный список вымирающих видов может помочь повысить осведомленность о тяжелом положении животных, находящихся под угрозой исчезновения, и увеличить их поддержку.

"В штате Сабах есть много организаций, включая правительство, которые упорно работают над сохранением этого вида слона", – сказал Бенуа Гуссенс.

Профессор Эдриан Листер из лондонского Музея естествознания сказал, что Борнейский слон уникален, начиная от детского лица и заканчивая небольшими размерами.

"Мы надеемся, что внесение слонов Борнео в Красную книгу активизирует усилия по их сохранению, чтобы защитить их среду обитания. Теперь власти увидят, что глаза мира обращены к этому виду", – сказал Листер.

Слоны на Борнео занесены в Красную книгу МСОП как отдельный подвид азиатского слона. "Утрата среды обитания в сочетании с конфликтом между людьми и дикой природой продолжает представлять угрозу как для дикой природы, так и для общин, живущих рядом с ними. И это было подчеркнуто оценкой азиатских слонов Борнео, которые находятся под угрозой исчезновения", – подчеркнул руководитель отдела восстановления дикой природы ZSL Майк Хоффманн.

Последнее обновление Красного списка вымирания подчеркивает ужасные данные по всему миру. МСОП оценил более 163 тысяч видов животных, из которых 45 тысяч находятся под угрозой исчезновения.

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