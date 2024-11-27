Красивая женщина с ртом в форме сердца: ученые оживили мумию бабушки Тутанхамона. Фото

Художница с помощью Photoshop реконструировала лицо королевы Тие, бабушки Тутанхамона, используя ее 3400-летние мумифицированные останки. Она использовала эту технологию, чтобы наложить на изображение глаза, нос и рот, вписав их в прекрасно сохранившуюся структуру ее костей.

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Также к изображению были добавлены волосы, брови, ресницы и даже веснушки, с целью "оживить" мумию. Конечным результатом стала красивая женщина с темными распущенными волосами, большими карими глазами, ртом в форме сердца и темным цветом лица, пишет MailOnline.

Художница PhotoshopSurgeon, выполняющая "драматические улучшения и радикальные трансформации фотографий", показала на видео на своем канале Youtube, как она работает с изображением мумифицированного лица королевы Тие.

Она начинает с размещения глаз в впалых глазницах, растушевывает кожу вокруг век, а затем переходит к носу, который тщательно добавляет, чтобы он соответствовал оставшейся кости. Далее художница добавляет длинные, вьющиеся каштановые волосы, прилегающие к линии роста волос на черепе, и заполняет надбровную дугу маленькими волосками.

Также в процессе работы было добавлено больше кожи на лицо королевы Тие, создав картинку, как она когда-то могла выглядеть. Далее мастерица "оживила" мумифицированную руку, лежавшую на груди, добавив морщинки вокруг косточек и ногти на кончиках пальцев.

Царица Тие была дочерью Юи, командира египетской колесницы, и египтянки по имени Туи. Она не имела царской крови, но, несмотря на это, ее муж предпочитал ее среди своих многочисленных жен и часто привлекал ее к государственным делам. Ее имя даже появлялось вместе с именем царя на официальных документах.

Останки королевы Тие были обнаружены в 1898 году французским археологом Виктором Лоре, но прошло еще одно столетие, прежде чем эксперты поняли, кому они принадлежали. Сначала эксперты считали, что это могла быть королева Нефертити, правившая во время 18-й династии как Великая королевская дружина фараона Эхнатона – сына королевы Тие. Но в 2010 году анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежали королеве Тие.

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