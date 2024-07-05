Самый мощный телескоп NASA 'Джеймс Уэбб' снял небесный фейерверк вокруг новорожденной звезды. Фото

На новом изображении, сделанном сверхмощным космическим телескопом NASA имени Джеймса Уэбба, космос оживает от небесного фейерверка. Эти огненные песочные часы показывают сцену вокруг новорожденной звезды.

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На снимке видна центральная протозвезда, которая растет и накапливает материал с тонкого протопланетного диска, который виден с краю в виде темной линии. Средне-инфракрасный инструмент "Джеймс Уэбб" обнаружил эту протозвезду в 460 световых годах от Земли в созвездии Тельца, пишет Phys.

По сообщению NASA на странице в Instagram, протозвезда – это скопление межзвездного газа и пыли, гравитационное тяготение которой заставляет его сжиматься и образовывать звезду. Это относительно молодой объект в возрасте примерно 100 тысяч лет, еще окруженный своим материнским молекулярным облаком или большой областью газа и пыли. По всему изображению можно увидеть разбросанные красные, желтые, оранжевые, синие и зеленые звезды и галактики.

В космическом агентстве США отмечают, что яркая фотография была сделана "Джеймсом Уэббом" именно к четвертому июлю – дню независимости Соединенных штатов. Протозвезда словно умышленно оделась в красный, белый и синий цвета флага США. Более рассеянный синий свет и нитевидные структуры на изображении происходят от органических соединений, известных как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Красный цвет в центре фотографии – это напряженный толстый слой газа и пыли, окружающий протозвезду. Область между ними, показанная белым цветом, представляет собой смесь ПАВ, ионизированного газа и других молекул.

Такие красивые вспышки вокруг протозвезды не будут вечно. Поскольку она продолжает стареть и испускать энергетические струи, она поглотит, уничтожит и оттолкнет большую часть этого молекулярного облака. Когда протозвезда закончит набирать массу, это удивительное действо вокруг нее прекратится.

OBOZ.UA также писал, что телескоп NASA зафиксировал "космический фейерверк".

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