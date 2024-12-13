Когда неандертальцы скрещивались с древними людьми? Новое исследование пролило свет на наше происхождение

Остатки ДНК неандертальцев в современных геномах давно вызывают вопросы у ученых о межвидовом спаривании. Два новых исследования проливают свет на то, когда это произошло и когда древние люди покинули Африку.

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Большинство неафриканцев могут отнести около 1% к 2% своей ДНК к неандертальским предкам. Ученые выяснили новые детали этой эволюционной истории, пишет NBCNews.

Две исследовательские группы отдельно проанализировали коллекции древних геномов и пришли к одинаковым выводам по некоторым из этих основных вопросов. Их выводы показывают, что неандертальцы и древние люди скрещивались в течение ограниченного периода времени, когда последние покидали Африку и мигрировали на новые континенты.

По словам ученых, волна скрещивания произошла примерно от 43500 до 50500 лет назад, согласно выводам. Затем, в течение следующих 100 поколений большинство ДНК неандертальцев было удалено, но не все. Оставшаяся ДНК связана с такими признаками, как пигментация кожи, иммунный ответ и метаболизм, говорят эксперты.

Согласно новым открытиям, событие скрещивания произошло позже, чем предполагали некоторые предыдущие ученые, что смещает и сужает возможный диапазон времени, когда люди распространились до таких мест, как современный Китай и Австралия.

Это также объясняет значение окаменевших останков людей, обнаруженных за пределами Африки, например в Европе, которые датируются более 50 000 лет назад. Новые исследования утверждают, что эти популяции умерли и стали эволюционным тупиком.

"Человецкая история – это не только история успеха. Мы фактически вымирали несколько раз. Есть несколько родословных, которые обнаружили сейчас и не способствовали появлению более поздних людей", – сказал профессор Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии Йоханнес Краузе.

Полученные данные также показывают, насколько квалифицированными стали антропологи в реконструкции древней ДНК и ее анализе, чтобы сделать выводы о ходе истории человечества.

Две исследовательские группы по-разному подходили к своей работе. Группа доцента кафедры молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского университета Прии Мурджани создала каталог геномной информации 59 древних людей, живших от 2000 до 45 000 лет назад, и 275 современных людей.

Затем исследователи проанализировали изменения с течением времени в распределении и длине ДНК неандертальца в этих геномах. Они определили, что поток неандертальских генов у человека произошел примерно 47 000 лет назад и длился не больше 7 000 лет.

Эти находки согласуются с археологическими доказательствами, свидетельствующими о том, что неандертальцы и люди совпадали в географии, когда последние путешествовали из Африки.

Другое новое исследование опиралось на анализ шести геномов из останков, обнаруженных в Ранисе, пещере в современной Германии, расположенной под средневековым замком. Останки датируются примерно 45 000 лет назад, и ДНК предполагает, что два из шести человек были матерью и дочерью.

Исследователи также проанализировали ДНК человека, найденного в пещере в современной Чехии, примерно в 140 милях от Раниса. Оба места датируются примерно одним периодом. Результаты показали, что две особи, найденные в Ранисе, тесно связаны с лицом в Чешской пещере.

Ученые пришли к выводу, что особи, найденные в двух местах, скорее всего, были частью небольшой изолированной популяции, возможно, только из 200 вымерших.

Однако ДНК этих людей имеет те же следы неандертальцев, что и останки, которые проанализировала другая команда исследователей. Это усиливает идею скрещивания.

"Всегда приятно иметь два независимых исследования, которые работают с независимыми данными с помощью независимых методов, дающих практически одинаковый ответ. Это вызывает большую уверенность", – сказал профессор Института интегративной геномики Льюиса-Сиглера Принстонского университета Джошуа Аки, не входивший в исследовательскую группу.

Крис Стрингер, профессор и руководитель исследования эволюции человека в Музее естественной истории в Лондоне, сказал, что определение события скрещивания помогает выстроить другие ключевые части эволюции человека.

"Я считаю, что спаривание было довольно частым и его было достаточно, что способствовало исчезновению неандертальцев, включив их в человеческие популяции. Но это все еще предположение", – сказал Джошуа Аки.

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