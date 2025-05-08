Когда может быть конец света: какую дату называл легендарный Стивен Хокинг

Вопрос будущего человеческой цивилизации давно беспокоит ученых. Среди них особое место занимает Стивен Хокинг – один из величайших физиков современности, чьи тревожные прогнозы о будущем планеты неоднократно вызывали резонанс в научном мире.

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Предупреждения Хокинга о возможной "огненной судьбе" Земли впоследствии нашли подтверждение в официальных заявлениях NASA, что лишь подчеркивает серьезность вызовов, стоящих перед человечеством. Детали рассказало издание Farmingdale Observer.

Прогноз Хокинга: апокалипсис до 2600 года

В 2017 году, во время выступления на саммите Tencent WE в Пекине, Хокинг озвучил жуткий прогноз: к 2600 году Земля может превратиться в "огромный огненный шар". Это не было фантазией или мистикой – лишь научно обоснованным выводом, сделанным на основе анализа глобального перенаселения, потребления ресурсов и ухудшения состояния окружающей среды.

"К 2600 году температура на планете может вырасти настолько, что Земля станет непригодной для жизни. Человечество должно разработать планы эвакуации, иначе мы обречены на исчезновение", – заявил ученый.

Хокинг описывал будущее, в котором люди вынуждены будут жить в условиях катастрофической плотности населения – буквально "бок о бок" по всей поверхности планеты.

Прогнозы Хокинга перекликаются с уроками истории. Археологические открытия постоянно напоминают: даже самые развитые цивилизации могут исчезнуть под давлением внутренних или внешних факторов.

По расчетам Хокинга, у человечества оставалось примерно 575 лет для того, чтобы изменить курс развития и предотвратить планетарную катастрофу.

Позиция NASA: экологические угрозы реальны

Хотя NASA не подтверждало конкретную дату 2600 года, оно признало справедливость экологических тревог, на которые указывал Хокинг. В конце 2024 года агентство официально заявило о заинтересованности его исследованиями: "Более 50 лет NASA исследует Землю, предоставляя информацию, которая непосредственно приносит пользу человечеству. Многие из этих наблюдений перекликаются с теми проблемами, которые поднимал Стивен Хокинг".

В NASA соглашаются: бесконтрольное истощение ресурсов может ускорить катастрофические изменения климата значительно раньше, чем предполагалось.

Об изменениях уже свидетельствуют впечатляющие примеры. Замерзшие деревья, возраст которых превышает 6000 лет, начинают появляться из-под ледников – прямое доказательство того, как стремительно меняется климат.

Межпланетная экспансия – единственный шанс на выживание?

Хокинг призывал развивать межпланетные колонии. Он настаивал: будущее человечества – в статусе многопланетного вида. Ради этого он поддержал проект Breakthrough Starshot – инициативу запуска миниатюрных космических зондов, способных двигаться со скоростью до 15 000 км/с и исследовать другие звездные системы.

Хокинг рассматривал такие технологии как "страховку" для цивилизации на случай глобальных катастроф: экологических, астероидных или любых других.

Предупреждения Хокинга дают человечеству несколько веков на подготовку, но оценки NASA могут свидетельствовать о гораздо более коротких сроках. Созвучность этих двух авторитетных источников не оставляет сомнений: вопросы экологической безопасности – уже не прогнозы, а вызовы настоящего.

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