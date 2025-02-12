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Ученые с помощью квантового компьютера смоделировали конец света

Инна Василюк
Наука Обоз
1 минута
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Ученые с помощью квантового компьютера смоделировали конец света

Команда ученых из Техасского университета в Остине впервые использовала квантовый компьютер, чтобы смоделировать конец света. Для изучения распада ложного вакуума, потенциально угрожающего существованию Вселенной, применялась 5,564-кубитная квантовая система.

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Согласно одной из гипотез, космический вакуум может быть нестабильным. Если поле Хиггса окажется в метастабильном состоянии, оно может внезапно распастись, образовав "пузырь" истинного вакуума, который будет расширяться со скоростью света, уничтожая все на своем пути, сообщает Nature Physics.

Ученые с помощью квантового компьютера смоделировали конец света

Ученые отмечают, что результаты практического эксперимента совпали с теоретическими предсказаниями. Проведенное в рамках исследования моделирование успешно продемонстрировало создание расширяющихся частиц во Вселенной.

Ученые смогли наблюдать, как формируются и взаимодействуют пузырьки "настоящего" вакуума.

Ученые с помощью квантового компьютера смоделировали конец света

По оценкам экспертов, поле Хиггса будет стабильным еще триллионы лет. Однако подобное исследование открывает новые возможности квантовых вычислений и космологии, говорят исследователи.

Эта работа также предлагает метод исследования динамики ошибочного вакуума больших квантовых систем в квантовых поджигателях, говорят специалисты.

OBOZ.UA ранее писал, что квантовая телепортация впервые осуществлена через интернет.

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