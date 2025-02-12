Ученые с помощью квантового компьютера смоделировали конец света

Команда ученых из Техасского университета в Остине впервые использовала квантовый компьютер, чтобы смоделировать конец света. Для изучения распада ложного вакуума, потенциально угрожающего существованию Вселенной, применялась 5,564-кубитная квантовая система.

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Согласно одной из гипотез, космический вакуум может быть нестабильным. Если поле Хиггса окажется в метастабильном состоянии, оно может внезапно распастись, образовав "пузырь" истинного вакуума, который будет расширяться со скоростью света, уничтожая все на своем пути, сообщает Nature Physics.

Ученые отмечают, что результаты практического эксперимента совпали с теоретическими предсказаниями. Проведенное в рамках исследования моделирование успешно продемонстрировало создание расширяющихся частиц во Вселенной.

Ученые смогли наблюдать, как формируются и взаимодействуют пузырьки "настоящего" вакуума.

По оценкам экспертов, поле Хиггса будет стабильным еще триллионы лет. Однако подобное исследование открывает новые возможности квантовых вычислений и космологии, говорят исследователи.

Эта работа также предлагает метод исследования динамики ошибочного вакуума больших квантовых систем в квантовых поджигателях, говорят специалисты.

OBOZ.UA ранее писал, что квантовая телепортация впервые осуществлена через интернет.

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