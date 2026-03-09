'Клубника со щупальцами': ученые обнаружили огромное загадочное существо в океане Антарктиды

Международная группа морских биологов обнаружила новый вид морского существа в холодных водах Южного океана возле Антарктиды. Речь идет о морской звезде Promachocrinus fragarius, которую исследователи назвали "клубничной перьевой звездой" из-за ее формы и цвета. Открытие сделали во время многолетних научных экспедиций в регионе.

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Invertebrate Systematics. Авторы работы объяснили, что новый вид стал частью масштабной программы изучения биоразнообразия антарктических глубин.

В статье указано: "Растет количество таксонов антарктических беспозвоночных, которые после ДНК-анализа оказываются комплексами скрытых видов".

Внешность существа

Promachocrinus fragarius принадлежит к семейству так называемых перьевых морских звезд. Эти животные имеют длинные гибкие щупальца, которыми они двигаются и ловят частицы пищи в воде. Новый вид привлек внимание исследователей необычным видом. Его тело напоминает клубнику, а окраска варьируется от фиолетового до темно-красного.

Ученые отмечают, что существо может иметь от 10 до 20 щупалец. Его размеры описывают как большие, хотя точные параметры в исследовании не уточняются. Именно сочетание формы, цвета и количества щупалец сделало этот вид заметным среди других представителей семейства.

Глубины Южного океана

Новую морскую звезду нашли на значительной глубине. По данным исследования, вид обитает в водах на глубине примерно от 65 до 6500 футов (от 20 до 2000 метров)под поверхностью океана. Это участки, где условия считаются сложными для жизни – очень низкие температуры, большая глубина и ограниченное количество света.

Ученые объясняют, что именно такие экстремальные условия могут формировать уникальное биоразнообразие. Южный океан давно считается одним из наименее исследованных регионов планеты, и многие его обитатели остаются неизвестными науке.

Экспедиции, которые проводились почти десять лет, были направлены на поиск так называемого скрытого биоразнообразия. Речь идет о видах, которые сложно отличить внешне или которые живут в отдаленных и труднодоступных местах. Именно поэтому их обнаруживают только после генетических исследований.

Во время этих работ исследователи уже описали четыре новых вида морских организмов. Один из ведущих авторов исследования Грег Рауз отметил, что такие открытия помогают лучше понять общие закономерности биоразнообразия на планете.

Он также отметил, что организмы Южного океана могут дать важные подсказки относительно того, как живые существа приспосабливаются к изменениям окружающей среды. Особенно это важно в контексте повышения температуры океанов и глобальных климатических изменений.

