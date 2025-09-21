Почти 4 тонны: какой хищник самый тяжелый на Земле

Королем зверей принято считать льва, опасными хищниками также называют тигров, медведей, волков, крокодилов. Однако все они проигрывают битву за звание короля хищников животному, которое весит даже больше, чем ваша машина.

Видео дня

Как пишет издание IFL Science, самым крупным хищником в мире можно считать южного морского слона. Масса его тела составляет невероятных 3600 кг.

Любознательный читатель может возразить, что синий кит больше по размерам и массе. И будет прав: синие киты являются крупнейшими из современных животных и они питаются крилем, что делает их хищниками. Однако хищники и плотоядные животные – это на самом деле две разные вещи.

Термин "хищник" применяется ко всему, что питается преимущественно животной пищей. Плотоядные, с другой стороны, являются группой млекопитающих, принадлежащих к биологическому отряду хищных зверей. Их особенностью являются лезвиевидные зубы, называемые карнасиалами, которые предназначены для разрывания и измельчения мяса. И хотя не все они питаются исключительно мясом – важную часть рациона некоторых составляют растения, а отдельные виды, например, еноты, являются всеядными – охота является важной частью их поведения, а мясо – обязательным элементом в питании. С точки зрения такой классификации синих китов нельзя отнести к отряду хищных зверей. А вот южных морских слонов – запросто.

Прояснив этот вопрос, давайте вернемся к тому, насколько огромными являются эти существа. Самки южного морского слона весят до 900 килограммов – не так уж и много. А вот самцы являются настоящими великанами – их вес колеблется между 2 500 и 3 600 кг. Это примерно вдвое больше, чем вес автомобиля, например, Nissan Qashqai. Или в целых 53 раз больше, чем вес нерпы кольчатой – одного из самых маленьких видов тюленей.

На самом деле, это даже не предел, до которого могут добраться эти гиганты среди млекопитающих. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый большой из когда-либо точно измеренных морских слонов весил целых 4 000 килограммов. Длина его тела составляла 6,85 метра.

Такой огромный вес представляет опасность даже для собственных детенышей южных морских слонов. Они могут легко раздавить малыша, просто перевернувшись набок. Это одна из причин, по которой молодые южные морские слоны имеют смертность 25% во время брачного сезона. Драки самцов в этот период становятся весьма смертоносными.

При этом такой на первый взгляд неповоротливый великан может двигаться на удивление быстро. Когда морскому слону нужно отогнать конкурента, он начинает передвигаться короткими рывками. Тому, кто окажется у него на пути, будет несладко. Такой вес плюс острые, как лезвия, зубы делают этого морского хищника действительно угрожающим противником.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был самый большой лев в истории планеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.