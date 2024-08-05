Климатическая катастрофа может произойти в любой момент в ближайшие 6 000 лет: ученые ошеломили прогнозом

Ученые предполагают, что климатическая катастрофа может произойти в любой момент в течение следующих 6000 лет. По словам экспертов, предусмотреть точное время переломных моментов в природе практически невозможно.

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Фильм-катастрофа Послезавтра может стать реальностью. Ведь тревожные признаки климатических изменений ученые фиксируют чуть ли не каждый день, пишет DailyMail.

Команда из Технического университета Мюнхена и Потсдамского института исследования влияния климата предоставила в пример Атлантическую меридианную вращательную циркуляцию (AMOC). Эта система циркулирует воду с севера на юг и обратно в длинном цикле в Атлантическом океане, перенося теплые потоки из тропиков на север.

Ученые предполагают, что AMOC ослабнет в течение 21 века из-за увеличения парниковых газов и таяния льда. Если система распадется, северное полушарие станет холоднее, что приведет к резкому понижению температуры в Европе. Также влажные сезоны в тропических лесах Амазонки сменятся сухими сезонами, а в прибрежных городах уровень моря будет подниматься еще быстрее.

Предыдущие прогнозы на основе исторических данных предполагали, что коллапс может произойти между 2025 и 2095 годами. Однако новое исследование показало, что неопределенности настолько велики, что эти прогнозы не надежны.

По словам исследователей, используя различные наборы данных и анализ, время опрокидывания для AMOC колебалось от 2050 до 8065. То есть погрешность в 6000 лет не особенно полезна для точных прогнозов.

Эксперты также сказали, что время наступления других климатических переломных моментов, таких как таяние полярных ледовых покровов или исчезновение тропических лесов, также слишком неопределенно. Это связано с тем, что еще слишком много неизвестно об основных физических механизмах изменения климата. Есть нехватка прямых наблюдений за климатической системой и неполные исторические данные.

"Наше исследование является одновременно тревожным звоночком и предостережением. Есть вещи, которые мы все еще не можем предусмотреть, и нам нужно инвестировать в лучшие данные и более глубокое понимание соответствующих систем. Ставки слишком высоки, чтобы полагаться на шаткие прогнозы", – подчеркнула ведущий автор исследования Майя Бен-Ями.

Эксперты также подчеркнули, что статистические методы все же очень хорошо сообщают нам, какие части климата стали более нестабильными. "Нам все еще нужно сделать все возможное, чтобы уменьшить наше влияние на климат, прежде всего, путем сокращения выбросов парниковых газов. Даже если мы не можем предусмотреть время опрокидывания, вероятность опрокидывания ключевых компонентов земной системы все равно растет с каждой десятой градуса потепления", – подытожил соавтор исследования климатических изменений Никлас Боэрс.

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