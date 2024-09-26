Их натирали сыром! Ученые наконец-то раскрыли секрет китайских мумий

Около 20 лет назад группа археологов обнаружила таинственное белое вещество, которое было на 3600-летних мумиях, найденных в Китае. Наконец, ученым удалось выяснить, что останки были намазаны кефирным сыром.

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Эксперты отмечают, что мумии датируются примерно 3300-3600 годами, что относит их к бронзовому возрасту. А отложение на них – самый старый известный в мире образец сыра, пишет DailyMail.

Приблизительно два десятилетия назад команда археологов обнаружила загадочные белые вещества, нанесенные на головы и шеи нескольких мумий, найденных на кладбище Сяохе в бассейне Тарима на северо-западе Китая.

Сначала учёные считали, что эти вещества могут быть типом ферментированного молочного продукта, но они не могли точно определить какой вид. Теперь, используя передовой анализ ДНК, исследователи наконец-то разгадали эту тайну.

Эксперты идентифицировали ДНК коровы и козы в образцах сыра и подтвердили, что белые вещества были кефирным сыром. По словам исследователей, древний сыр сделан на кефире, он похож на йогурт, но с более острым вкусом и молочной консистенцией.

"Наши наблюдения свидетельствуют о том, что культура кефира сохранялась в регионе Синьцзян на северо-западе Китая с бронзового века. Это самый старый известный образец сыра, когда-либо найденный в мире. Такие пищевые продукты, как сыр, очень трудно сохранить в течение тысяч лет, поэтому это редкая и ценная возможность", – сказал руководитель лаборатории древней ДНК Академии наук Китая, профессор Цяомэй Фу.

Исследование показало, что по сравнению с древними кефирными бактериями, современные сорта имеют меньшую вероятность вызвать иммунный ответ в кишечнике человека, что облегчает его переваривание.

"Это беспрецедентное исследование, позволяющее нам наблюдать, как развивалась бактерия за последние 3000 лет. Исследуя молочные продукты, мы получили более четкое представление о жизни древнего человека, его диете, культуре и взаимодействии с миром", – добавил профессор Фу.

Однако остается неизвестным, почему умерших людей засыпали творогом. Исследователи предполагают, что, возможно, это закуска для загробной жизни. Однако эту теорию ученые еще будут учить в будущих исследованиях.

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