Какого роста был Голиаф? Ученые раскрыли удивительную высоту библейского гиганта

Известен библейский рассказ о великане Голиафе, который бросил вызов израильтянам. Ученые заявляют, что раскрыли секрет, каким на самом деле был рост этого гиганта.

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В Библии говорится, что Голиаф, воевавший с будущим царем Давидом, имел рост не менее 3 метров. Однако исследователи заявляют, что на самом деле его рост был меньше, ведь была другая система измерения, пишет DailyMail.

Филистимлянский воин Голиаф описывается в Старом Завете. Его фигура была настолько гигантской, что его имя стало синонимом огромных размеров.

Однако ученые говорят, что в высоком росте Голиафа не было ничего сверхъестественного. Ведь археологи нашли останки других "гигантов", датируемых 2700 годом до нашей эры – примерно во времена библейского сражения.

Однако ученые отмечают, что эти великаны, вероятно, страдали редким генетическим заболеванием, из-за которого они росли до невероятных размеров. Именно это заболевание, вероятно, и сыграло роковую роль для Голиафа в поединке с молодым Давидом, будущим царем Иудеи и Израиля, говорят специалисты.

Какого роста был Голиаф

В Библии книга Самуила рассказывает о великой битве между войсками филистимлян и израильтян. Там чрезвычайно подробно описан внешний вид Голиафа – его рост "шесть локтей и пядь", а еще он носит бронзовые доспехи весом "пять тысяч шекелей".

Однако большинство археологов считают, что эта оценка несколько завышена. Несмотря на то, что шесть локтей и пядь стали стандартным переводом, более старые версии Библии показывают другое измерение.

Например, в греческом переводе Старого Завета, написанном между первым и третьим веками до нашей эры, указано, что рост Голиафа составлял четыре локтя и пядь. Именно эту версию высоты Голиафа учёные-библеисты считают правильной.

Расчеты древних единиц

Эксперты отмечают, что точные преобразования этих древних единиц неясны.

"Древний локоть – это расстояние от локтя до кончика среднего пальца. Пядь – это ширина руки, например, как сегодня измеряют рост коня. Однако это менялось от человека к человеку, и только в Египте локоть был стандартизирован на 52,5 см", – сказал библеист и исполнительный директор Института библейской археологии Клайд Биллингтон.

Если взять египетские единицы, то шесть локтей и пядь Голиафа – это 3,28 м. А если использовать более точные данные – четыре локтя, то это дает Голиафу 2,26 м.

Однако теперь археологи полагают, что древние израильтяне использовали другую систему измерения.

Хотя исследователи не нашли никаких останков, принадлежащих Голиафу, родной город великана Гат бесспорно является реальным местом. Теперь это поселение известно под арабским названием Телль-эс-Сафи. Оно было постоянно оккупировано примерно с 5000 до нашей эры, пока его население не было изгнано во время арабо-израильской войны 1948 года, говорят историки.

Открытие наконечников стрел и доказательств производства оружия на этом месте согласовывается с библейским рассказом о вторжении израильтян в Гат в девятом веке до нашей эры. И именно раскопки городских стен могли стать ключом к пониманию высоты Голиафа.

Измерив сотни архитектурных элементов, исследователи под руководством профессора Джеффа Чедвика из Университета Бригама Янга определили единицы измерения, которые использовали древние архитекторы.

Это показало, что древний локоть был эквивалентен 54 см, а промежуток составлял 22 см. Используя эти единицы, рост Голиафа выходит 2,38 м.

Учитывая, что средний рост человека бронзового века составил 160 см, Голиаф показался своим современникам настоящим гигантом, говорят исследователи.

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