Могли ли существовать на Земле люди-гиганты: один закон математики объясняет все

Интернет мог стать для человечества местом бесконечных знаний, а вместо этого все превратилось в свалку фейков и безумных конспирологических теорий. Не то чтобы их не было до появления интернета, но доступная всем сеть с миллиардами читателей вывела все на новый уровень. Одна из таких конспирологических теорий рассказывает о том, что по всему миру находят тысячи скелетов гигантских людей, существование которых якобы пытаются скрыть Ватикан и американский Смитсоновский институт.

Издание IFLScience рассказывает подробности этой теории, а также напоминает достаточно простой математический закон, который дает окончательный ответ о том, могли ли когда-то существовать на Земле люди-гиганты.

Одна из таких популярных теорий с фотодоказательством появилась несколько лет назад и впоследствии ее распространяли все любители конспирологии.

"Гигантские скелеты находят тысячами. Ватикан и Смитсоновский институт уничтожили большинство из них, а некоторые выбросили на дно океана. Потому что необходимость объяснять, как они существовали, противоречила бы эволюции человечества от обезьян. Во что нас заставляли верить. А во что верите вы?" – написал автор сообщения в соцсети Х (ранее известная, как Twitter), опубликовав фото, которое должно доказать правдивость его заявления.

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Фотодоказательство оказалось настолько примитивно обработанным в Photoshop, что это вызвало лишь насмешку. Более того, поиск источника фото обнаружил, что оно впервые появилось еще в 2002 году. Удалось установить, что он был создан для сетевого конкурса, в котором (какая ирония) участникам предлагалось создать фальшивую археологическую находку с помощью Photoshop.

Однако это фанатов теории о людях гигантов совсем не остановило. Начали появляться сообщения об останках 24-метровых людей, которые якобы были найдены в Индии. В качестве улик появлялись все новые фотографии с останками гигантов. И каждое из этих фото было так или иначе обработано, чтобы создать видимость того, что останки значительно больше, чем они были на самом деле.

Дошло и совсем до абсурдной ситуации, когда в качестве доказательства была опубликована картина испанского живописца Франсиско-Хосе де Гоя под названием "Колосс" (1808 года), изображающая гигантского человека. Правда, не исключено, что автор сообщения публиковал картину, иронизируя над сторонниками конспирологической теории.

Тем не менее, существует ли хоть какая-нибудь возможность, что на Земле действительно существовали 24-метровые люди? И, возможно ли, что их в свое время видел или, по крайней мере, слышал об их существовании, ирландский писатель Джонатан Свифт, который потом описал гигантов в путешествиях Гулливера (1726 года).

Существует математический закон, который легко даст ответ. Речь идет о законе квадрата-куба, описанном еще в 1638 году Галилео Галилеем. Согласно этому закону, с увеличением размера любого объекта, его объем возрастает быстрее площади поверхности.

Это происходит по той причине, что площадь растет пропорционально квадрату вашего размера, в то время как объем увеличивается пропорционально кубу вашего размера. Несколько сложно, но станет понятнее на примере.

Если увеличивать масштабы человека, его объем резко (кубически) будет расти пропорционально размеру. В то же время поперечное сечение мышц и костей будет расти в соответствии с квадратом. Если бы рост человека достиг 18 метров – в 10 раз больше роста человека 1,8 метра, то площадь тела гиганта была бы в 100 раз больше площади обычного человека (10 в квадрате).

В то же время масса такого гиганта увеличилась бы кубически. Поэтому, если человек, ростом 180 сантиметров, имел бы массу 70 килограммов, то при увеличении до 18 метров, его масса увеличилась бы до 343 000 килограммов (70 кг в кубе).

Следовательно, такой человек, если бы он существовал, скорее всего, просто был бы раздавлен собственной массой.

Эту теорию подтверждают и известные науке люди, чей рост был более 2 метров: все они испытывали проблемы со спиной, которая просто была неспособна выдерживать нагрузку, а также, как правило, с сердцем, которое не было достаточно большим, чтобы транспортировать необходимое количество крови.

Можно возразить, что существовали динозавры, которые не были раздавленны собственной массой. Да, но их физиологическое строение было таким, что позволяло им расти до определенного размера. К тому же мы часто переоцениваем гигантизм динозавров. Как пишет энциклопедия Britannica, самый большой из динозавров – Дредноутус – был в длину 26 метров. Речь именно о длине, ведь его высота по хребту достигала примерно двухэтажного дома, а все остальное – это длинная шея. Вес его, по оценкам, был около 65 000 кг.

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