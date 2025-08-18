Каким был первый вид человека: ученые дали ответы

Современный человек, известный как Homo sapiens, появился около 300 000 лет назад, но история рода Homo уходит значительно глубже в прошлое. Ученые по всему миру исследуют окаменелости, чтобы раскрыть тайны первых представителей человеческого рода.

Какой же вид Homo был первым? Этот вопрос остается сложным, ведь эволюция — это постепенный процесс, а окаменелости часто фрагментарны. Новые находки в Африке постоянно меняют наше понимание ранней истории человечества. В Live Science проанализировали ключевые открытия, проливающие свет на древнейшие виды Homo.

Палеоантропологи считают, что первым видом рода Homo был Homo habilis, которого называют "человеком искусным" из-за его способности изготавливать простые орудия труда. Этот вид жил в Африке примерно 2,4–1,4 миллиона лет назад. От своих предшественников, австралопитеков, Homo habilis отличался большим мозгом и меньшими зубами, что свидетельствует об изменении образа жизни и питания.

Однако некоторые исследователи предполагают, что еще более древние виды Homo могли существовать. Фрагментарные окаменелости, датированные 2,8 миллионами лет, намекают на возможность существования неизвестного вида, но их недостаточно для окончательных выводов.

Род Homo, вероятно, эволюционировал от австралопитеков, приматов, которые жили 4,4–1,4 миллиона лет назад. Самым известным представителем этого рода является Australopithecus afarensis, к которому принадлежит знаменитая "Люси", найденная в Эфиопии. Эти существа имели меньший мозг и большие зубы по сравнению с ранними Homo, но некоторые их популяции уже демонстрировали черты, подобные человеческим. Эволюция была постепенной, и граница между австралопитеками и Homo остается размытой. Ученые отмечают, что переход в род Homo произошел примерно между 2 и 3 миллионами лет назад.

Последние исследования добавляют еще больше вопросов к происхождению Homo. Например, окаменелости Homo rudolfensis, датированные примерно 2,4 млн лет, указывают на более крупный мозг и отличное строение лица по сравнению с Homo habilis. Однако из-за нехватки хорошо сохранившихся останков ученые не уверены, является ли Homo rudolfensis отдельным видом или только вариацией Homo habilis.

Новые находки 2025 года, включая зубы возрастом 2,59–2,78 миллиона лет, могут принадлежать еще не идентифицированному виду Homo. Эти фрагменты подчеркивают, насколько сложно определить первого представителя нашего рода. Пока наука не найдет больше доказательств, происхождение Homo остается одной из самых больших загадок эволюции.

Палеоантрополог Рик Поттс, возглавляющий программу происхождения человека Смитсоновского института, рассказал Live Science, что, возможно, первый человеческий вид еще не найден.

