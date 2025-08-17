Как сделать отношения счастливее: ученые нашли действенный способ

Оказывается, секрет крепких и гармоничных отношений может быть проще, чем кажется. Среди психологов редко можно услышать рекомендацию "сплетничайте вместе". Но новое исследование ученых из Университета Калифорнии в Риверсайде показало: обсуждение других людей в паре может стать не вредной привычкой, а неожиданно действенным инструментом для укрепления близости.

Видео дня

Оказывается, именно эти маленькие разговоры по дороге с вечеринки или во время ужина способны усилить ощущение "мы в одной команде" и сделать отношения счастливее. Детали рассказало издание DailyMail.

В исследовании приняли участие 76 пар, которые согласились носить портативное записывающее устройство, фиксирующее их повседневные разговоры. Анализ выявил: в среднем влюбленные тратили около 29 минут в день на сплетни.

Это не обязательно были негативные разговоры – под сплетнями ученые подразумевали любое обсуждение отсутствующих людей. И именно такой обмен впечатлениями, по словам исследователей, может выступать своеобразным эмоциональным "цементом" для отношений.

"Негативное обсуждение гостей по дороге с вечеринки может свидетельствовать, что связь у пары крепче, чем с теми друзьями, – отмечают авторы работы. – А положительные сплетни могут продлить приятные эмоции от события".

Исследователи подчеркивают, что сплетни могут выполнять роль "социального регулятора" в отношениях – помогать устанавливать общие ожидания и поведенческие нормы. И хотя некоторые не готовы это признавать, сплетни – повсеместное явление.

Интересно, что в этом исследовании именно пары одного пола демонстрировали высокий уровень удовлетворенности отношениями, а женщины в паре с женщинами сплетничали больше всего.

Это не первая работа, которая исследует стереотипы о сплетнях. Еще в 2019 году ученые доказали, что женщины не сплетничают "злее" мужчин, а уровень дохода не влияет на склонность к обсуждению других. Также выяснилось, что молодежь чаще распространяет негативные сплетни, чем старшие люди.

Другие исследования показали: склонность к сплетням появляется у детей уже с семи лет, и даже один негативный отзыв о ком-то может изменить их отношение к этому человеку. Положительная информация, наоборот, требует нескольких подтверждений, чтобы повлиять на мнение.

Ученые предостерегают: чрезмерная готовность делиться слухами может испортить репутацию, особенно если они преувеличены или ложные. Однако исследование Университета Нью-Мексико доказывает: если при обсуждении проявлять не злость, а искреннюю обеспокоенность, собеседники будут воспринимать вас как более приятного и достойного доверия человека.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, правда ли, что в идеальных отношениях притягиваются противоположности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.