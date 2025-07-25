Как пройти любое собеседование: ученые поделились методом

Собеседование – это всегда стресс, даже для опытного специалиста. Чтобы его успешно пройти, большинство соискателей готовятся заранее, например, прорабатывают типичные вопросы, тренируются перед зеркалом, подбирают правильный наряд. Но не все задумываются над тем, что один из ключевых факторов успеха – время встречи.

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Новое исследование доказывает, что успех на собеседовании зависит не только от подготовки. Детали рассказало издание Daily Mail.

Когда лучше всего записаться на собеседование

Итальянские ученые из Университета Мессины выяснили, что самая высокая вероятность успешного оценивания – в промежутке между 11:00 и 13:00. Это подтвердила база из более 100 тысяч оценок, которые студенты получали во время устных экзаменов.

Оказалось, что экзамены, проведенные утром или во второй половине дня, давали худшие результаты. И хотя речь шла об университетских тестах, исследователи убеждены: психологические и когнитивные закономерности одинаковы и для собеседований при трудоустройстве.

"Мы обнаружили четкий пик успешности в полдень. Это может касаться и собеседований, ведь они имеют похожий характер – стресс, оценивание, значение для будущего", – объяснил ведущий исследователь, профессор Кармело Марио Викарио.

Причина – в биологических ритмах. Утром люди еще не до конца включились в рабочий режим, во второй половине дня уже устают. Зато позднее утро – лучший период для концентрации, когнитивной гибкости и спокойной уверенности.

Эти результаты перекликаются с данными других исследований – в частности, с изучением судебных решений. Там также обнаружили: больше всего снисходительных приговоров судьи выносят после обеда или перерыва. Человеческий мозг имеет свое расписание эффективности, и это следует учитывать.

Как использовать это на практике

Просите собеседование на 11:00–13:00. Если есть выбор времени – избегайте самого утра или позднего дня.

Если есть выбор времени – избегайте самого утра или позднего дня. Учитывайте также состояние интервьюера. Вероятно, он или она также будет более внимательным и менее раздраженным именно в эти часы.

Вероятно, он или она также будет более внимательным и менее раздраженным именно в эти часы. Если собеседование назначено на неудобное время – подготовьтесь тщательнее. Заранее отдохните, поешьте, дайте себе психологическую настройку.

Иногда успех зависит не только от опыта или харизмы, но и от правильно выбранного времени суток. И если есть шанс сыграть на биологических ритмах – не упустите его.

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