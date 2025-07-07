Как плохие новости влияют на психику: ученые сказали, как с этим справиться

Полномасштабная война в Украине сопровождается постоянным потоком тревожных новостей. Ежедневные сообщения о боевых действиях, потерях, обстрелах и гуманитарных последствиях формируют информационную среду высокого напряжения.

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Для многих граждан это источник важной информации, однако длительное пребывание в такой среде может негативно влиять на психическое здоровье. Ученые рассказали о влиянии новостей на эмоциональное состояние.

Почему новости так влияют на психику

Наш мозг эволюционно настроен распознавать опасность. Именно поэтому негативные новости вызывают сильную эмоциональную реакцию, активируя механизмы тревоги. Непрерывное потребление тревожного контента может ментально истощать.

Особенно сильный эффект производят нефильтрованные изображения в соцсетях – они менее регулируемые, чем традиционные СМИ, и часто показывают шокирующие сцены без контекста. Это может привести к:

тревоге,

чувству бессилия,

пессимизму относительно будущего,

снижению мотивации.

В некоторых случаях возникают симптомы опосредованной травмы, например, флешбеки, бессонница или психосоматические расстройства.

Почему мы не можем просто выключить новости

Полное игнорирование событий – не вариант для многих. Особенно если близкие находятся в зонах конфликта. Даже без личных связей многие воспринимают информированность как моральную позицию.

Исследования показывают: полное ограничение потребления новостей не всегда возможно или целесообразно. Лучше потреблять их осознанно.

Как потреблять новости осознанно

Перед тем как прочитать новость или посмотреть видео, ученые советуют выполнить несколько простых шагов:

Сделайте несколько глубоких вдохов. Почувствуйте свое тело, обратите внимание на мысли. Оцените состояние. Вы уже напряжены? Готовы ли сейчас к эмоциональной нагрузке? Поймите мотивацию. Почему вы хотите просмотреть новость? Что побуждает вас именно сейчас? Оставайтесь критичными. Оценивайте источник, тональность, достоверность, источники информации. Прислушайтесь к себе. Появляется ли напряжение в теле, потливость, возбуждение? Обработайте увиденное. Вместо того, чтобы сразу перелистывать ленту, обдумайте новость, ее влияние на ваши эмоции и мысли. Стоит ли сейчас потреблять больше?

Признаки, что новости вредят вашему психическому здоровью

Если вы замечаете хотя бы несколько из этих признаков, это свидетельствует, что тревожные новости вредят вашему здоровью:

навязчивое желание постоянно обновлять новости;

усталость, апатию, потерю мотивации;

раздражительность, проблемы со сном;

трудности с концентрацией;

физические симптомы (желудочный дискомфорт, напряжение);

импульсивные действия.

Что делать, если новости вызывают эмоциональную боль

Сделайте перерыв – на час или на день – столько, сколько нужно, чтобы восстановиться. Записывайте свои эмоции – это помогает осознать, как новости влияют на вас. Общайтесь с теми, кто поддерживает – разговоры с близкими снижают тревожность. Занимайтесь тем, что любите – хобби, садоводство, рукоделие или прогулки по природе имеют терапевтический эффект. Обратитесь за помощью, если состояние мешает повседневной жизни.

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