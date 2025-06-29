Почему люди постоянно просыпаются в 3 ночи и в какую ловушку они могут попасть: объяснение ученых

Около 3–4 часов утра многие люди просыпаются без видимых причин. На первый взгляд – обычное ночное пробуждение, но иногда оно превращается в тревожный поток мыслей, который не дает снова заснуть.

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Почему так происходит и действительно ли это проблема, объяснили психологи и специалисты по сну, информирует IflScience. В некоторых случаях стоит обратиться за профессиональной помощью.

В течение ночи мы проходим несколько циклов сна. Каждый цикл начинается с легкого сна, переходит в глубокий медленноволновой, а затем – в фазу REM (быстрого движения глаз). Именно после нее мы скорее всего просыпаемся – пусть и ненадолго.

Один такой цикл длится примерно 4 часа, поэтому если вы легли спать в 11 вечера, неудивительно, что просыпаетесь около 3 часов ночи.

В норме такое пробуждение длится всего несколько минут. Но если в этот момент мы попадаем в ловушку негативных мыслей – мозг "включает тревогу", и мы можем не уснуть до утра.

Стресс сам по себе не заставляет нас просыпаться, но он может превратить естественное ночное пробуждение в полноценный кризис. Еще хуже то, что ночью мы менее рациональны: все кажется преувеличенным, запутанным, и даже мелкие неурядицы приобретают катастрофический масштаб.

Психолог и когнитивный терапевт Грег Мюррей объясняет это тем, что ночью мы ничего не можем сделать с проблемой – действовать можно днем, а ночью мы только тревожимся. И мозг, к сожалению, именно это и выбирает.

Чтобы успокоить ум, Мюррей советует практиковать осознанную медитацию: сосредоточение на дыхании или ощущениях тела помогает вернуться в состояние покоя. Если же и это не поможет, он советует взять в руки книгу, чтобы мягко отвлечься и дать себе шанс снова заснуть.

Барри Краков, специалист по сну и основатель Центра здорового сна, в своей лекции объяснил, почему эти пробуждения могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Если пробуждение не длится долго – это нормально. Но длительное, постоянное – может быть признаком расстройств дыхания во время сна (SDB) или даже апноэ.

Одышка, храп, беспокойное сердцебиение или частые походы в туалет ночью – не просто неудобство, а возможные симптомы серьезного состояния, требующего лечения.

Сон – важный фактор здоровья: недосыпание вредит мозгу, сердцу, иммунной системе и психологии. Эксперты отмечают: если у вас частые ночные пробуждения, имеет смысл обратиться к сомнологу и пройти исследование сна (например, полисомнографию).

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