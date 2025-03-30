Как остановить старение кожи: ученые обнаружили 'чудодейственные' гормоны

Наиболее заметным визуальным маркером старения у людей является изменение состояния кожи. Чтобы остановить этот процесс, женщины и мужчины идут на различные процедуры, но, похоже, ученые на шаг приблизились к тому, чтобы добиться этого без регулярных болезненных уколов и операций.

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Как пишет издание Science Alert, к признакам старения кожи относят ее истончение, формирование морщин разной глубины, а еще пигментные пятна. Потеря кожей толщины и эластичности делает ее более уязвимой к травмам и инфекциям, что может быть уже не только эстетической, но и медицинской проблемой. И преодолеть ее могут некоторые гормоны.

Согласно новому исследованию, результаты которого опубликованы в издании Endocrine Reviews, некоторые гормоны уже успешно используются в борьбе со старением кожи. Это, в частности, эстрогены и местные ретиноиды, такие как ретинол и третиноин.

Для новой обзорной статьи ученые ознакомились с исследованиями широкого спектра гормонов и связанных с ними химических веществ в организме. Они искали что-то, что может оказать потенциальное влияние на старение кожи.

"Кожа – это не только цель для разных гормонов, контролирующих пути ее старения, но и сама по себе, безусловно, самое большое и богатое место для производства гормонов, кроме классических эндокринных желез", – объяснил ведущий автор Маркус Бём, профессор дерматологии в Университете Мюнстера в Германии.

Ученые все чаще признают кожу жизненно важным эндокринным органом, ведь в ней происходит синтез и секреция гормонов и других сигнальных молекул. Это касается не только всех слоев кожи, но и растущих из нее волосяных фолликулов. Каждый из них, по сути, является "полностью функциональным нейроэндокринным мини-органом", пишут исследователи.

В надежде пролить больше света на связь между гормонами и старением кожи Бём и его коллеги рассмотрели предварительные исследования ключевых гормонов, включая инсулиноподобный фактор роста 1, гормон роста, эстрогены, ретиноиды и мелатонин. Некоторые из них продемонстрировали значительное влияние на процесс старения кожи и волос. Это позволяет предположить, что эти гормоны могут иметь силу, которую мы могли бы использовать в клинических целях.

"В нашей статье освещаются ключевые гормональные игроки, которые организуют пути старения кожи, такие как деградация соединительной ткани (что приводит к образованию морщин), выживаемость стволовых клеток и потеря пигмента (что приводит к седению волос)", – пояснил Бём. Он добавил, что обнаруженные вещества в будущем могут использоваться в качестве агентов для предотвращения старения кожи.

Одним из наиболее интересных кандидатов исследователи назвали мелатонин. Это небольшая, дешевая в производстве молекула, которая, как правило, хорошо переносится организмом. Мелатонин действует как прямой и опосредованный антиоксидант, добавляют они, и помогает регулировать митохондриальный метаболизм. Он также угнетает повреждение ДНК, оказывая противовоспалительное действие и ингибируя апоптоз – тип запрограммированной гибели клеток.

Обзор также включал другие гормоны и эндокринные факторы, включая альфа-меланоцитстимулирующий гормон (α-MSH), окситоцин, эндоканабиноиды и модуляторы рецепторов, активируемые пролифераторами пероксисом (PPARs). Как показало исследование, многие из них, вероятно, способны предотвращать повреждения, вызванные старением кожи или восстанавливать их последствия. Например, α-MSH обладает ценными цитопротекторными и антиоксидантными свойствами и уменьшает повреждение ДНК, вызванное УФ-излучением, которое связывается с появлением пигментных пятен.

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