Ситуация на границе с Венгрией: в Госпогранслужбе сообщили о возможных проблемах при выезде из Украины

На границе Украины и Венгрии ожидается замедление пропуска автомобилей. Впрочем, оно будет временное – в период 16-18 июня – и затронет только 1 пункт пропуска. Причина – замена модульных сооружений.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили:

Речь идет о пункте пропуска "Вилок – Тисабеч" .

. Работы на нем будут проведены в рамках модернизации и улучшения условий труда контролирующих органов.

"Службой восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области в период с 16.06.2026 по 18.06.2026 запланирован комплекс работ... в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Вилок – Тисабеч". В этой связи возможно замедление ритмичности работы пункта пропуска", – говорится в сообщении.

В целом же, отметим, актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всей границе Украины можно получить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы. Она находится по ссылке.

Украинцам на год усложнили пересечение границы с Польшей

В то же время, с 15 июня 2026 года до ноября 2027 года из-за ремонта автобусной полосы движения пункт пропуска "Шегини – Медика" не будет осуществлять пропуск автобусов из Украины в Польшу.А вот из Польши в Украину автобусы продолжат пересекать границу в обычном режиме.

По ожиданиям, масштабная реконструкция должна улучшить пропускную способность пункта. А кроме того, условия пересечения границы в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, до 17 июня 2026 года с 09:00 до 16:00 движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигета-Мармация" (Румыния) временно приостановлено из-за ремонта. Пешеходы смогут пересекать границу без ограничений, а водителям и перевозчикам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

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