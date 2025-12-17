'Как мало мы знаем о местах, где живем': на севере Италии обнаружили тысячи следов динозавров триасового периода. Фото

В национальном парке Стельвио на севере Италии найдены следы динозавров на отвесной горной стене. Возраст этих отпечатков лап – 210 миллионов лет.

Считается, что эти следы оставили прозавроподы – травоядные животные с длинными шеями, маленькими головами и острыми когтями. Об этом пишет BBC.

"Огромное научное сокровище"

Отпечатки (некоторые достигают 40 см в диаметре) выстроены в параллельные ряды. На многих из них отчетливо видны пальцы и когти.

В триасовом периоде – примерно от 250 до 201 миллиона лет назад – эта стена представляла собой приливную отмель. Впоследствии этот участок стал частью Альп.

"Я никогда бы не подумал, что наткнусь на такое впечатляющее открытие в регионе, где я живу",– сказал миланский палеонтолог Кристиано Даль Сассо.

Тысячи следов, тянущиеся на сотни метров по горе, обнаружил фотограф Элио Делла Феррера в сентябре прошлого года. Он надеется, что это открытие "заставит всех нас задуматься – как мало мы знаем о местах, где живем: о нашем доме, о нашей планете".

"Это место было полно динозавров; это огромное научное сокровище", – подчеркнул Даль Сассо.

По его мнению, динозавры здесь двигались станом. Также наблюдаются следы более сложных форм поведения. Например, группы животных могли собираться в круг, возможно, в целях защиты.

Прозавроподы, длина которых могла достигать 10 метров, передвигались на двух ногах, но в некоторых случаях перед отпечатками ног были обнаружены отпечатки передних лап. Вероятно, животные останавливались и опирались передними конечностями на землю.

