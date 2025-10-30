Комары были уже во времена динозавров: ученые нашли личинку, которой около 99 млн лет. Фото

Мировая наука получила уникальный подарок от природы – древнейшую из известных личинок комара, которая сохранилась в кусочке янтаря еще с эпохи, когда по Земле бродили динозавры. Находку ученые называют "редким чудом".

Видео дня

Это позволяет по-новому посмотреть на эволюцию одного из самых известных и распространенных насекомых на планете. Детали рассказало издание Іпԁепԁепԁепт.

Уникальное открытие

Отлично сохранившийся образец личинки комара из мелового периода, которому около 99 миллионов лет, найден в регионе Качин на севере Мьянмы. Это первый известный случай, когда личинка комара сохранилась в янтаре – ранее ученые находили лишь останки взрослых особей. Новый вид и род получил название Cretosabethes primaevus.

До сих пор все известные комары из той эпохи относились к вымершему подсемейству Burmaculicinae. Однако новая личинка оказалась настолько похожей на современные виды, что заставила исследователей пересмотреть представления о ранней эволюции этих насекомых.

Как личинка попала в янтарь

Ученые называют находку "настоящим везением". Для того чтобы водная личинка оказалась внутри янтаря, капля смолы должна была случайно упасть в крошечную лужу или углубление с водой, где она и застыла, сохранив крошечное существо на миллионы лет.

Зоолог Андре Амарал из Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана объяснил: "Этот экземпляр уникален, ведь личинка очень похожа на современных комаров. Все другие известные окаменелости того времени имеют странные черты, которых мы больше не видим сегодня".

Современная форма в древнем мире

Cretosabethes primaevus относится к группе Sabethini, представители которой живут и сегодня. Как и современные комары, эта личинка, вероятно, жила в небольших скоплениях воды – в дуплах деревьев или между листьями растений.

Предыдущие исследования свидетельствовали, что комары появились примерно 201–145 миллионов лет назад, в юрский период. Однако новая находка может свидетельствовать, что они возникли еще раньше – более 200 миллионов лет назад, на границе триаса и юры.

Что это значит для науки

Это открытие помогает уточнить временные рамки появления первых комаров и доказывает, что уже в меловом периоде наряду с древними формами существовали виды, близкие к современным.

"Наши результаты свидетельствуют, что комары уже были разнообразными еще в юрском периоде, а строение их личинок практически не изменилось за сто миллионов лет", – отметил ученый Амарал.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в австралийской школе нашли следы динозавров, которые жили 200 миллионов лет назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.