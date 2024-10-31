Как NASA собирается эвакуировать астронавтов из МКС: в сеть выложили примерный план

Британские медиа опубликовали приблизительный план NASA по срочной эвакуации астронавтов с Международной космической станции из-за трещин в российском модуле "Звезда" и утечки кислорода. Он предусматривает четыре шага, которые нужно будет придерживаться каждому члену экипажа.

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В тот момент, когда Центр управления полетами в городе Хьюстон (ЦУП-Хьюстон) подаст сигнал тревоги об угрозе, астронавтам придется спешить, чтобы закрыть люк протекающей секции. И быстро направляться к "спасательным шлюпкам", пристыкованным к кораблю, пишет MailOnline.

Правила эвакуации:

Перейти в модули, находящиеся в американской части МКС; Эвакуироваться в назначенные капсулы; Надеть аварийные костюмы в капсулах; Включить капсулу и покинуть МКС.

Согласно обнародованному плану эвакуации, каждый экипаж уйдет на назначенном им космическом корабле NASA, включая капсулу SpaceX Dragon и российский "Союз". Руководитель программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич сказал, что в случае чрезвычайной ситуации Dragon SpaceX может быть включен в течение нескольких минут.

Однако сейчас известно, что не все космонавты смогут воспользоваться этим планом. Американские астронавты, прибывшие на МКС на капсуле SpaceX, в случае необходимости готовы скрыться на своем корабле. А вот эвакуация Дона Петтита, астронавта NASA, в сентябре летевшего на МКС на корабле Роскосмоса "Союз МС-26" с двумя российскими астронавтами, несколько сложнее. В случае чрезвычайной ситуации, он не вернется на Землю на "Союзе". Как пояснил представитель NASA Джими Рассел, ему придется втиснуться внутрь капсулы SpaceX, недавно оборудованной дополнительным сиденьем на случай, если оно понадобится Петтиту.

Напомним, что основная утечка была обнаружена в тоннеле передачи служебного модуля в российском модуле "Звезда ", который обеспечивает жилые помещения станции, системы жизнеобеспечения, распределение электроэнергии и обработку данных, управление полетом и силовые установки.

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