Как часто надо стирать постель: ответ микробиолога

Большинство людей проводит значительную часть своей жизни во сне, и качество этого времени имеет решающее значение для физического и ментального благополучия. Кроме продолжительности сна, важным фактором является чистота и гигиеничность нашего спального места. Свежее постельное белье не только дарит ощущение комфорта, но и способствует более глубокому и здоровому отдыху, однако многие не осознают, насколько часто следует уделять внимание его очистке.

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Согласно исследованиям, значительная часть людей не придерживается рекомендованной частоты стирки постельного белья, игнорируя потенциальные риски для здоровья. Микробиолог Примроуз Фристоун из Университета Лестера подчеркивает необходимость регулярного ухода за постельными принадлежностями, объясняя, какие процессы происходят в нашей постели каждую ночь и почему своевременная стирка является важным аспектом гигиены сна.

Как часто стирать простыни и наволочки

Простыни и наволочки требуют частой стирки – минимум раз в неделю. В случаях болезни, повышенного потоотделения или если вы делите кровать с домашними любимцами, эту процедуру следует проводить каждые три-четыре дня.

Основная цель такой частой стирки заключается в удалении накопленного пота, кожного жира, микроорганизмов, аллергенов и отмерших клеток кожи, которые являются идеальной средой для размножения бактерий и пылевых клещей.

Для эффективного уничтожения этих нежелательных элементов рекомендуется стирать простыни и наволочки при температуре 60°C или выше, используя качественное моющее средство. Дополнительная обработка в сушильной машине или глажка помогут обеспечить более глубокую дезинфекцию.

Очистка матрасов

Матрасы также нуждаются в регулярном уходе, хотя и не таком частом, как постельное белье. Рекомендуется пылесосить матрас по крайней мере раз в неделю и проветривать его каждые несколько дней. Пот, выделяемый во время сна, повышает уровень влажности в матрасе, создавая благоприятные условия для размножения пылевых клещей.

Для дополнительной защиты и поддержания гигиены целесообразно использовать пластиковые или антиаллергенные защитные чехлы для матрасов, которые рекомендуется заменять каждые семь лет.

Внутренние подушки следует стирать каждые четыре-шесть месяцев, но перед этим обязательно необходимо проверить инструкции на этикетке. Со временем внутреннее наполнение подушек может накапливать бактерии и плесень, что негативно влияет на качество сна и может вызвать аллергические реакции. Тщательная стирка и полное высушивание подушек является важным для предотвращения размножения грибков и обеспечения их гигиеничности.

Уход за одеялами и пододеяльниками

Одеяла и пододеяльники рекомендуется стирать каждые две недели, или чаще, если на них спят домашние животные. Подобно простыням, они задерживают клетки кожи, пот и аллергены, поэтому регулярная стирка необходима. Рекомендуемая температура стирки составляет 60°C или выше, если это разрешено инструкциями производителя.

Специалисты советуют относиться к одеялам и пододеяльникам как к полотенцам, то есть стирать их в горячей воде для поддержания надлежащего уровня гигиены.

Одеяла следует стирать каждые три-четыре месяца, в зависимости от интенсивности их использования и наличия домашних животных или детей, которые спят в постели. Даже при наличии чехла, жиры и клещи со временем могут проникать во внутреннее наполнение одеяла. Перед стиркой необходимо внимательно изучить этикетку, поскольку некоторые одеяла можно стирать в стиральной машине, тогда как другие нуждаются в профессиональной химической чистке.

Регулярная стирка постельного белья – это важная часть личной гигиены, которая имеет прямое влияние на наше здоровье и качество сна. Поддержание чистоты спального места помогает удалить накопленные микроорганизмы, аллергены и другие раздражители, что способствует уменьшению риска аллергических реакций, предотвращению инфекций и устранению неприятных запахов.

Учитывая значительное влияние сна на различные аспекты нашего здоровья, включая сердечно-сосудистую систему и когнитивные функции, инвестиция в гигиеническую среду для сна является важным шагом к общему благополучию.

На OBOZ.UA вы найдете советы, как и при какой температуре следует стирать постельное белье.

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