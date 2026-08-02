К Земле приближается 756-метровый астероид: в NASA предупредили о "потенциальной опасности"

Уже 9 августа вблизи Земли пролетит крупный астероид из группы аполлонцев 173561 (2000 YV137). Его размер оценивается примерно в 756 метров. Однако угрозы столкновения с нашей планетой нет: во время максимального сближения космический объект будет находиться на расстоянии более 5 миллионов километров от Земли.

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Как сообщает NASA, указанный астероид "потенциально опасен". В космическом агентстве даже ведут обратный отсчет времени до приближения астероида.

Условно опасный

В NASA подчеркивают: хотя астероид относится к категории потенциально опасных, именно этот является "условно опасным". Дело в том, что потенциально опасными в NASA называют, во-первых, объекты с диаметром более 150 метров, а во-вторых – объекты, траектория движения которых проходит на расстоянии 7,5 миллионов километров и менее от траектории движения Земли.

173561 (2000 YV137) соответствует обоим критериям, поэтому требует регулярного наблюдения. Поэтому специалисты постоянно отслеживают его орбиту и возможные изменения траектории.

По текущим расчетам, пролет указанного тела 9 августа не представляет опасности для планеты, уверяют в NASA.

О чем речь

Группа Аполлона, или просто аполлонцы, – самая многочисленная группа околоземных астероидов, получившая название от первого открытого ее представителя, астероида 1862 Аполлон. Вместе с группами Амура и Атона она относится к семейству околоземных астероидов.

На сегодняшний день астрономам известно более семи тысяч аполлонцев, причем они составляют 55% от всех околоземных астероидов.

Практически все аполлонцы приближаются к орбите Земли на опасное расстояние. Так, самым известным представителем группы Аполлона является астероид 99942 Апофис – 13 апреля 2029 года он должен пролететь на расстоянии менее 40 000 км от Земли.

Кстати, астероид 29075 (DA1950), диаметр которого превышает километр, по имеющимся данным "имеет значительный риск" столкновения с Землей в 2880 году. Это – прогноз 2011 года, и до 2032 года уточнение траектории его движения в NASA называют "маловероятным".

Около 66 миллионов лет назад падение массивного астероида на территории современного полуострова Юкатан привело к катастрофическим последствиям для всего живого, включая вымирание динозавров. Новое масштабное исследование описывает уникальную природу этого космического тела, раскрывая ранее неизвестные детали указанной глобальной экологической трагедии.

Среди прочего, ученые выяснили, что космический объект принадлежал к исключительно редкому типу метеоритов, которые крайне редко достигают орбиты Земли.

Также OBOZ.UA ранее писал об исследовании ученых, которые изучали, как выжили различные виды животных в период вымирания динозавров.

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