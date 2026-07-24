Был очень редким: ученые выяснили, какой метеорит уничтожил динозавров на Земле

Около 66 миллионов лет назад падение огромного астероида на территории современного полуострова Юкатан привело к катастрофическим последствиям для всего живого, включая вымирание динозавров. Новое масштабное исследование описывает уникальную природу космического тела, раскрывая ранее неизвестные детали этой глобальной экологической трагедии.

Видео дня

Ученые выяснили, что космический объект принадлежал к исключительно редкому типу метеоритов, которые крайне редко достигают орбиты Земли. Это открытие подчеркивает, насколько роковым и маловероятным стечением обстоятельств оказалось это событие для тогдашней биосферы, пишет издание sciencealert.com.

Невероятная цепь космических и земных совпадений

Вымирание динозавров стало следствием уникальной комбинации неблагоприятных факторов. Если бы астероид упал под другим углом или в другую точку планеты, последствия могли бы быть значительно менее разрушительными. Даже время года в момент удара – разгар весны в Северном полушарии – минимизировало шансы экосистем на быстрое восстановление. Новые данные доказывают, что к этому списку добавилось ещё одно катастрофическое обстоятельство: сам космический нападающий оказался объектом чрезвычайно редкого типа.

Исключительная редкость метеорита "убийцы динозавров"

Ранее считалось, что космический объект принадлежал к общему классу углеродных хондритов, которые составляют менее 5% от всех метеоритов, падающих на Землю. Однако последний анализ уточнил его классификацию, отнеся космическое тело к подгруппе углеродных хондритов типа Орнан (CO). Представители этой подгруппы составляют лишь ничтожную долю от упомянутых пяти процентов. Обычно Юпитер действует как эффективный гравитационный щит, удерживающий подобные объекты на дальних окраинах Солнечной системы, однако 10-километровому разрушителю удалось вырваться из-под его "опеки".

Геохимическая криминалистика и изотопы никеля

Чтобы установить происхождение небесного тела, международная группа ученых провела геохимический анализ пород с границы мелового и палеогенового периодов (K-Pg). Образцы чёрного глинистого слоя были собраны в пяти разных местах (Дания, Испания и три точки в Италии) и сравнены с 11 образцами различных углеродных хондритов. Ключевым индикатором стал никель, содержание которого в метеоритах значительно выше, чем в земной коре. Изотопный профиль никеля убедительно указал именно на подгруппу CO, опровергнув популярные ранее гипотезы о причастности метеоритов группы Мигеи (CM).

Пересмотр роли серы в апокалиптической катастрофе

Идентификация метеорита заставляет пересмотреть механизмы глобального охлаждения и закисления окружающей среды. До сих пор ключевым виновником считалась сера, которая во время взрыва испарилась и вызвала длительные кислотные дожди и затемнение планеты. Однако метеориты класса CO содержат гораздо меньше летучих элементов, включая серу, цинк, воду и углерод, чем другие классы хондритов. Это свидетельствует, что главным фактором длительного блокирования солнечного света и коллапса пищевых цепей был именно колоссальный объем мелкодисперсной пыли и пепла, поднятого в атмосферу во время сильного удара.

OBOZ.UA ранее писал об исследовании ученых, которые изучали, как выжили различные виды животных в период вымирания динозавров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.