Как животные пережили падение астероида, которое убило динозавров: ученые нашли ответ

Около 66 миллионов лет назад гигантский астероид врезался в Землю, спровоцировав глобальный хаос. Катастрофический удар выбросил в воздух раскаленную породу, которая нагрела атмосферу до палящих 226°C, а колоссальные волны цунами высотой в милю мгновенно взбудоражили мировой океан.

Масштабные лесные пожары выжигали целые экосистемы, тогда как облака серы заблокировали солнечный свет на целое десятилетие, вызывая токсичные кислотные дожди. Как отмечает издание Live Science, этот апокалипсис привел к полному исчезновению 75% биологических видов нашей планеты, включая динозавров.

Однако некоторые виды млекопитающих, птиц, рыб и черепах смогли выстоять против сокрушительной стихии и дать начало новой жизни на Земле.

Почему размер имел решающее значение для выживания

Во время глобальной катастрофы колоссальные габариты, которые ранее гарантировали динозаврам доминирование, внезапно превратились в смертный приговор. Гигантские верхушечные хищники, такие как тираннозавры, и массивные травоядные трицератопсы были обречены с первых секунд удара из-за невозможности найти укрытие и колоссальной потребности в пище. Зато мелкие существа, размер которых не превышал обычного барсука, получили уникальное эволюционное преимущество – способность прятаться под землей.

Мелкие ящерицы и первые млекопитающие спасались от палящей жары в глубоких норах, а небольшие черепахи и рыбы находили надежное убежище в водных глубинах. Птицы, которые впоследствии дали начало всем современным видам, выжили благодаря компактным телам, крепким крыльям и мощным грудным мышцам, которые позволяли им быстро мигрировать в поисках безопасных зон. Катастрофа радикально изменила фауну планеты: на суше самые большие уцелевшие существа не превышали размеров домашнего кота, а в воде – габаритов средней акулы.

Кто смог прокормиться в эпоху темноты

Полное отсутствие солнечного света практически полностьюостановило процесс фотосинтеза, что мгновенно разрушило классические пищевые цепочки. Растительноядные виды и питавшиеся ими хищники вымерли от голода одними из первых. В этих экстремальных условиях выживали только те, чей рацион не зависел непосредственно от растений:

Потребители мертвечины (детритофаги): в водных экосистемах, которые пострадали немного меньше, выжили морские губки, отдельные виды акул и предки современного камерного наутилуса, питавшиеся органическими остатками на дне.

Пожиратели семян и насекомых: маленькие насекомоядные существа, такие как древесный примат Purgatorius janisae, и пернатые находили пищу, поскольку запасы сухих семян и личинок насекомых не пострадали от морозов и темноты.

Животные с универсальным рационом: млекопитающие вроде Purgatorius coracis продемонстрировали невероятную гибкость, легко переходя с фруктов на насекомых и семена, что очень напоминает поведение современных енотов или ворон во время экологических кризисов.

Дурофаги (поедатели панцирей): некоторые пресноводные черепахи, например Hutchemys rememdium, выжили благодаря привычке раскусывать твердых моллюсков, которые массово размножались на донных органических остатках.

Несмотря на четкие закономерности, палеонтологи до сих пор наталкиваются на факты, которые противоречат общим теориям вымирания. Например, многие виды двустворчатых моллюсков, чья жизнь полностью зависела от солнечного планктона, каким-то чудом прошли сквозь кризис без значительных потерь. Так же удивляют ночные ящерицы: несмотря на малую плодовитость, что считалось минусом для возрождения популяции, они выжили благодаря очень медленному метаболизму, который минимизировал потребность в калориях.

Настоящей сенсацией стала находка в Аргентине окаменелостей гигантского наземного крокодила Tewkensuchus salamanquensis весом около 300 килограммов, который успешно пережил катастрофу. Этот факт заставляет ученых предположить, что последствия падения астероида в Южном полушарии могли быть значительно мягче, чем в Северном, а растительный мир там восстановился гораздо быстрее.

До конца не разгадано и то, почему именно млекопитающие стали доминировать на планете после апокалипсиса. По одной из версий, они оказались более устойчивыми к грибковым инфекциям во время "эры грибов", охватившей Землю после катастрофы. В конце концов, именно этот эволюционный успех мелких существ, выстоявших миллионы лет назад, заложил прочный фундамент для появления на свет человеческой цивилизации.

