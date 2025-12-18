Им могут быть миллионы лет: в Турции нашли странные гигантские камни. Фото

Строительные работы нередко открывают неожиданные страницы прошлого, о которых местные жители даже не догадывались. Именно так произошло на юго-востоке Турции, где обычное расширение дороги превратилось в историческую загадку.

Видео дня

Находка вызвала интерес не только у жителей региона, но и у исследователей и ценителей древностей. Ее происхождение до сих пор не выяснено, а версии колеблются от геологии до археологии. Детали рассказало издание ArkeoNews.

Необычная находка во время дорожных работ

Набор загадочных круглых каменных объектов, обнаруженных во время дорожных работ в районе Шемдинли провинции Хаккяри, уже несколько лет не дает покоя местным жителям, исследователям и историческим энтузиастам.

Камни были найдены примерно три года назад во время проекта по расширению дороги в регионе Актютюн, недалеко от границы Турции с Ираком. По словам местных источников, всего было обнаружено шесть массивных круглых камней, каждый из которых весит более 200 килограммов и долгое время находился под слоем почвы.

Сельский староста села Конур Джафер Гезер, который первым обратил внимание на камни, отметил, что их форма и структура сразу показались ему нетипичными.

"Некоторые камни лежали просто вдоль дороги, другие открылись во время земляных работ. Когда я понял, что они совсем не похожи на обычные камни, решил их сохранить", – рассказал Гезер.

С помощью строительной техники каменные объекты осторожно извлекли с места находки и перевезли в дом старосты, где они хранятся уже около трех лет.

Что это может быть

Джафер Гезер предполагает, что камни могут быть окаменелыми останками древних животных, и неоднократно обращался в официальные органы с просьбой провести научное исследование.

"После собственных поисков я узнал, что это могут быть ископаемые образования. Специалисты предполагали, что они могут принадлежать к вымершим видам животных. Их вид действительно уникальный и впечатляющий", – объяснил он.

По словам Гезера, он также контактировал с Университетом Хаккяри, где не исключили, что в будущем камни могут быть переданы в музей Вана для более детального изучения.

Научный и туристический потенциал

Специалисты отмечают, что подобные круглые каменные образования, найденные в разных частях мира, ранее идентифицировали как:

ритуальные или церемониальные каменные структуры;

геологические конкреции;

породы, содержащие ископаемые останки.

Это означает, что камни из Шемдинли могут иметь археологическую, геологическую или палеонтологическую ценность, однако без официальных исследований ни одна из версий не может считаться окончательной.

После трех лет сохранения находки Джафер Гезер обратился в Министерство культуры и туризма Турции, а также к археологам и геологам с призывом провести полевые исследования непосредственно на месте.

"Если эти камни исследовать должным образом, они могут сделать весомый вклад в науку и одновременно стать новой точкой притяжения для регионального туризма", – подчеркнул он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Болгарии обнаружили уникальную находку, которая проливает больше света на уровень медицины доисторической эпохи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.