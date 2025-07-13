Изменение климата на Земле может вызвать новую катастрофу: среди стран под угрозой — Россия

Глобальное изменение климата представляет угрозу существованию жизни на планете Земля и порой довольно неожиданным образом. Так ученые предупреждают, что потепление уже привело к росту активности вулканов и она может только увеличиться в будущем.

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Как пишет издание MailOnline, исследователи из Висконсинского университета в Мэдисоне (США) заявили, что таяние ледников может незаметно готовить почву для взрывных и частых вулканических извержений. В последние годы уже произошло несколько таких инцидентов, в частности в Италии и Индонезии. А вскоре могут проснуться спящие вулканы, расположенные по всему миру. В зоне особого риска находятся такие регионы, как Северная Америка, Новая Зеландия и Россия.

"Ледники, как правило, подавляют объем извержений вулканов, расположенных под ними", — объяснил Пабло Морено-Егер, один из авторов исследования. И добавил, что одновременно с тем, как ледники уменьшаются в площади и отступают с территорий, которые занимали, вулканы начинают извергаться чаще и с большей интенсивностью.

Для своей работы команда Морено-Егера использовала аргоновое датирование и кристаллографический анализ шести вулканов на юге Чили. В том числе исследователи изучили спящий ныне вулкан Мочо-Чошуенко, чтобы исследовать, как наступление и отступление Патагонского ледникового щита влияли на вулканическую активность в прошлом.

Точно датируя предыдущие извержения и анализируя кристаллы в породах, которые изверглись на поверхность, команда проследила, как вес и давление ледникового льда меняли характеристики магмы под землей. Ученым удалось установить, что во время пика последнего ледникового периода около 26 000-18 000 лет назад толстый ледяной покров подавлял объем извержений и способствовал накоплению большого резервуара магмы на глубине до 15 км под поверхностью.

Но поскольку ледяной щит быстро таял в конце последнего ледникового периода, внезапная потеря веса привела к "расслаблению" земной коры и расширению газов в магме. Это нарастание давления спровоцировало взрывные вулканические извержения из глубинного резервуара.

"Ключевым условием для повышения эксплозивности является очень толстый ледниковый покров над магматической камерой, а пусковой момент наступает, когда эти ледники начинают отступать, сбрасывая давление, что сейчас происходит в таких местах, как Антарктида", — сказал Морено-Егер.

По словам ученого, результаты проведенного исследования показывают, что это явление не ограничивается Исландией, где сейчас наблюдается повышенная вулканическая активность. "Другие континентальные регионы, такие как части Северной Америки, Новой Зеландии и России, также требуют более пристального научного внимания", — сказал автор работы.

Исследователи объяснили, что повышенная вулканическая активность может иметь глобальные климатические последствия. В краткосрочной перспективе извержения выбрасывают аэрозоль, способный временно охладить планету, как это было после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году. Тогда глобальная температура снизилась на 0,5 °C.

Однако при многократных извержениях эффект сменяется противоположным. "Впоследствии кумулятивный эффект многократных извержений может способствовать долгосрочному глобальному потеплению из-за накопления парниковых газов. Это создает положительную обратную связь: таяние ледников провоцирует извержения, а извержения, в свою очередь, могут способствовать дальнейшему потеплению и таянию", — предупредил Морено-Егер.

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