Исторический город Александрия в Египте уходит под воду беспрецедентными темпами: 7000 зданий под угрозой разрушения

Древний египетский город Александрия, являвшийся родиной знаменитой царицы Клеопатры, идет под воду с неслыханной скоростью. За последние 20 лет 280 зданий в этом 2300-летнем портовом поселении разрушились из-за береговой эрозии, и еще 7000 находятся под угрозой.

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Новое исследование показывает, что основанный в 332-331 годах до нашей эры Александром Македонским город переживает "драматический всплеск" разрушения. Александрия погружается под воду из-за повышения уровня моря, пишет LiveScience.

По данным исследования, за последнее десятилетие скорость, с которой разрушаются здания вдоль набережной древнего города, выросла от 1 до 40 в год.

Статистика пугает, ведь только между 2014 и 2020 годами 86 зданий полностью разрушились, а 201 – частично обрушились по всему городу, что привело к 85 смертям.

"Настоящая цена этих потерь выходит далеко за рамки кирпича и строительного раствора", – заявил соавтор исследования, ученый по водным ресурсам в Школе инженерии Витерби Университета Южной Калифорнии Эссам Хегги.

"Мы являемся свидетелями постепенного исчезновения исторических прибрежных городов, и Александрия бьет тревогу. То, что когда-то казалось отдаленными климатическими рисками, теперь стало реальностью", – добавил ученый.

Ландшафтный архитектор из Мюнхенского технического университета и ведущий автор исследования Сара Фуад рассказала, что "веками сооружения Александрии стояли как чудеса устойчивой инженерии, выдерживая землетрясения, штормовые волны, цунами".

"Но сейчас повышение уровня моря и усиление штормов, вызванные изменением климата, за десятилетия разрушают то, на создание чего требовались тысячелетия человеческой изобретательности", – подчеркнула она.

Исследователи соединили спутниковые изображения с историческими картами, чтобы увидеть, как быстро исчезло побережье города с 1880-х годов. И оказалось, что в последние несколько десятилетий береговая линия Александрии продвинулась вглубь суши на десятки метров, пишет DailyMail.

Ученые проанализировали химические изотопы в почвах, чтобы определить степень эрозии почвы.

"Изотопный анализ показал, что здания разрушаются снизу вверх, поскольку проникновение морской воды размывает фундамент и ослабляет почву", – заявил эксперт по радиации почвы в Александрийском университете, соавтор исследования Ибрагим Салех.

Ученые предлагают несколько способов, с помощью которых Александрия может подготовиться к натиску морской воды. Это, в частности, строительство песчаных дюн и других барьеров вдоль побережья, поднятие зданий и переселение людей, обитающих в районах высочайшего риска.

Недавнее исследование Технологического университета Наньян (NTU), Сингапур, подразумевало, что глобальный уровень моря может подняться на 1,9 метра до 2100 года, если выбросы углекислого газа (CO2) будут продолжать увеличиваться.

По такому страшному сценарию многие прибрежные города по всему миру могут уйти под воду, предостерегают ученые.

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