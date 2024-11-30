Моделирование показало, сколько людей погибнет к 2100 году от изменения климата: счет идет на миллионы

Исследователи из Института химии Макса Планка использовали современное числовое моделирование, чтобы оценить смертность, вызванную загрязнением воздуха и экстремальными температурами.

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Исследование было сделано вскоре после отчета ООН, где речь шла о том, что Земля на пути к "катастрофическому" потеплению на 3,1°C в этом веке. Ученые провели свои расчеты на прогнозах с 2000 по 2090 год, проанализированных с 10-летними интервалами, пишет MailOnline

"В 2000 году около 1,6 миллиона человек умирали ежегодно из-за экстремальных температур, как холодных, так и жарких. К концу века, по вероятному сценарию, эта цифра возрастет до 10,8 миллиона, то есть примерно в семь раз", – сказала доктор Андреа Поцер, руководитель группы исследования.

Что касается количества смертей из-за загрязнения воздуха, то здесь цифры еще выше: "В 2000 году ежегодно умирало около 4,1 миллиона человек, а в конце столетия это число вырастет до 19,5 миллиона, то есть в пять раз", – говорится в отчете.

Также ученые говорят, что, вероятно, будут значительные региональные отличия в смертности от изменения климата. Согласно исследованию, Южная и Восточная Азия пострадают больше всего – из-за старения населения, причем загрязнение воздуха все еще играет главную роль.

А в регионах с высоким уровнем дохода, таких как Западная Европа, Северная Америка, Австралия и Азиатско-Тихоокеанский регион, наоборот, ожидается, что смертность, связанная с экстремальными температурами, превысит смертность, вызванную загрязнением воздуха.

Исследователи надеются, что полученные результаты подчеркнут насущную потребность в действиях по смягчению климатических изменений.

"Изменение климата – это не только экологическая проблема. Это прямая угроза здоровью людей", – сказал доктор Поззер.

По словам директора Центра исследований климата и атмосферы Кипрского института Жана Скиаре, эти выводы подчеркивают критическую важность внедрения решительных мер по смягчению последствий уже сейчас, чтобы предотвратить будущие жертвы.

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