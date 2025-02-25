Там были пляжи и даже океан! На Марсе нашли безоговорочное доказательство существования воды

Согласно новым исследованиям, пустынный сегодня Марс когда-то был настолько богат водой, что на нем были не просто озера, но и океаны. Международная группа ученых использовала данные китайского марсохода Zhurong, чтобы разглядеть скрытые слои горных пород под поверхностью планеты, которые убедительно свидетельствуют о существовании древнего северного океана с песчаным пляжем примерно 3,5-4 миллиарда лет назад.

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Это одно из лучших на сегодняшний день доказательств того, что когда-то Марс был пригоден для жизни. По мнению ученых, океан жидкой воды на поверхности Красной планеты потенциально мог быть убежищем для живых организмов, подобно первобытным морям ранней Земли, пишет Reuters.

Марсоход Zhurong, работавший с мая 2021 года по май 2022 года, прошел примерно 1,9 км в районе, демонстрируя особенности поверхности, указывающие на древнюю береговую линию. Его георадар исследовал глубину до 80 метров, говорят ученые.

Радарные изображения обнаружили примерно 10-35 метров толстых подземных слоев материала со свойствами, похожими на песок. Интересно, что все они наклонены в том же направлении и под углом, похожим на пляжи на Земле прямо под водой, где море сталкивается с сушей.

"Поверхность Марса резко изменилась за 3,5 миллиарда лет, но с помощью георадара мы нашли прямые доказательства прибрежных отложений, которые не были видны с поверхности", – сказал ученый-планетолог Университета Гуанчжоу Хай Лю.

Эксперты говорят, что океан, который они называют Дейтеронилус, существовал в то время, когда на Марсе, теперь холодном и опустошенном, была более густая атмосфера и более теплый климат.

"Пляжи были сформированы подобными процессами, что и на Земле – волнами и приливами. Такие океаны могли бы повлиять на климат Марса, сформировать его ландшафт и создать среду, потенциально пригодную для появления и процветания жизни", – добавил Лю, который является одним из руководителей исследования.

"Береговые линии – отличные места для поиска доказательств прошлой жизни. Считается, что самая древняя жизнь на Земле зародилась в таких местах, как это, вблизи границы воздуха и мелководья", – отметил геофизик Майкл Манга из Калифорнийского университета в Беркли, пишет ScienceAlert.

Недавние исследования, проведенные Мангой и его коллегами, свидетельствуют о том, что большая часть воды Марса могла быть поглощена в недрах, где она скрывается сегодня в виде огромных, недоступных резервуаров жидкости.

Следующим шагом ученых будет дальнейшее исследование идеи редких океанов и попытка смоделировать эти чужие волны и приливы.

OBOZ.UA ранее писал, что NASA нашло невероятные доказательства, что на Марсе была вода, а не просто лед.

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