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Семейные психологи скоро будут не нужны: исследование обнаружило неожиданную функцию ИИ

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
327
Семейные психологи скоро будут не нужны: исследование обнаружило неожиданную функцию ИИ

Новое исследование показало, что семейную терапию можно проводить с помощью ChatGPT. То есть ИИ может решать возникшие у пары романтические проблемы.

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Эксперты говорят, что люди редко могут отличить терапию для пар от профессионала и советы, предоставленные ИИ. На самом деле ответы на проблемы отношений, написанные ChatGPT, обычно оценивались даже выше советов ключевых принципов психотерапии, пишет DailyMail.

Семейные психологи скоро будут не нужны: исследование обнаружило неожиданную функцию ИИ

Исследователи попросили 830 человек, пятая часть которых ранее проходила терапию для пар, пересмотреть ответы на проблемы в отношениях, предоставленные терапевтом или ИИ. Им нужно было определить, считали ли они ответ экспертом-человеком или инструментом ИИ.

Люди правильно сказали, что ответ поступил от терапевта только в 56% случаев, и правильно угадали, что автор был ChatGPT только в 51% случаев, говорят эксперты.

Авторы исследования под руководством Университета штата Огайо и Hatch Data and Mental Health пришли к выводу, что ИИ может помочь улучшить терапию.

Семейные психологи скоро будут не нужны: исследование обнаружило неожиданную функцию ИИ

В исследовании ChatGPT противостояли 13 экспертов, включая клинических психологов, психологов-консультантов, брачных и семейных терапевтов и психиатра.

Ответы искусственного интеллекта и терапевтов оценивались в соответствии с тем, были ли они заботливыми и, казалось ли, что они понимают человека, соответствовали ли разной среде и культуре, подходили ли к терапевтической среде, а также то, что сказал бы хороший терапевт.

ChatGPT получил большую оценку этих принципов психотерапии, чем эксперты. А также указания искусственного интеллекта для пар признаны более положительными, говорят исследователи.

Семейные психологи скоро будут не нужны: исследование обнаружило неожиданную функцию ИИ

Однако авторы отмечают, что это была гипотетическая терапия. Они также говорят, что если бы ИИ позволили быть слишком "креативным" и инновационным в своих ответах, с меньшим количеством правил в его обучении, то это рискует нанести вред людям, борющимся с серьезными проблемами.

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