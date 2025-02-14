Семейные психологи скоро будут не нужны: исследование обнаружило неожиданную функцию ИИ

Новое исследование показало, что семейную терапию можно проводить с помощью ChatGPT. То есть ИИ может решать возникшие у пары романтические проблемы.

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Эксперты говорят, что люди редко могут отличить терапию для пар от профессионала и советы, предоставленные ИИ. На самом деле ответы на проблемы отношений, написанные ChatGPT, обычно оценивались даже выше советов ключевых принципов психотерапии, пишет DailyMail.

Исследователи попросили 830 человек, пятая часть которых ранее проходила терапию для пар, пересмотреть ответы на проблемы в отношениях, предоставленные терапевтом или ИИ. Им нужно было определить, считали ли они ответ экспертом-человеком или инструментом ИИ.

Люди правильно сказали, что ответ поступил от терапевта только в 56% случаев, и правильно угадали, что автор был ChatGPT только в 51% случаев, говорят эксперты.

Авторы исследования под руководством Университета штата Огайо и Hatch Data and Mental Health пришли к выводу, что ИИ может помочь улучшить терапию.

В исследовании ChatGPT противостояли 13 экспертов, включая клинических психологов, психологов-консультантов, брачных и семейных терапевтов и психиатра.

Ответы искусственного интеллекта и терапевтов оценивались в соответствии с тем, были ли они заботливыми и, казалось ли, что они понимают человека, соответствовали ли разной среде и культуре, подходили ли к терапевтической среде, а также то, что сказал бы хороший терапевт.

ChatGPT получил большую оценку этих принципов психотерапии, чем эксперты. А также указания искусственного интеллекта для пар признаны более положительными, говорят исследователи.

Однако авторы отмечают, что это была гипотетическая терапия. Они также говорят, что если бы ИИ позволили быть слишком "креативным" и инновационным в своих ответах, с меньшим количеством правил в его обучении, то это рискует нанести вред людям, борющимся с серьезными проблемами.

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