Ученые показали, где именно в мозгу возникают разные типы любви – от любви до привязанности к вашей собаке. Фото

Ученые еще раз стремились подчеркнуть, что любовь чувствуется не сердцем, а разумом. Для нового исследования ученые использовали сканирование фМРТ, чтобы определить, какие именно участки мозга отвечают за высокие чувства.

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Результаты исследования показали, что романтика ощущается в основе черепа, в области лба и задней части мозга. Эксперты отмечают, что в этих участках возникают также разные типы любви, пишет DailyMail.

Благодаря новым исследованиям эксперты из Университета Аалто (Финляндия) определили, что родительская любовь вызвала наибольшую реакцию в мозге, чего не наблюдалось при романтической любви или любви к домашним любимцам.

"При родительской любви происходила активация глубоко в системе мозга, этого не наблюдалось ни для другого вида любви", – подчеркнул руководитель исследования, философ и ученый Пярттили Ринне.

К эксперименту привлекли 55 родителей и подключили к аппарату фМРТ. Чтобы вызвать у них чувство родительской любви, им читали: "Вы впервые видите своего новорожденного ребенка. Это дитя – самое большое чудо вашей жизни. Вы чувствуете любовь к этому малышу".

Затем участников оставляли на 10 секунд, чтобы они представить себя в этом сценарии, пока исследователи тщательно записывали состояние их мозга.

Объединив результаты каждого из участников, исследователи смогли создать карту для шести разных типов любви.

Доктор Ринне ранее определил, где в теле ощущаются разные типы любви, но новое исследование дает первое представление о неврологических процессах, стоящих за этим переживанием.

Было обнаружено, что большинство видов любви, в которых принимают участие люди, активируют схожие участки социальных зон мозга.

"Схема активации любви генерируется в социальных ситуациях в средней линии лба, прекунеусе и височно-теменном соединении по бокам затылка", – подчеркнул исследователь.

Основное отличие между типами любви заключалось в интенсивности активации мозга, которую они вызывали. Например, карта мозга, связанная с чувством к незнакомому человеку, существенно отличалась от той, которая связана с любовью к другу.

По словам доктора Ринне, чем ближе кто-то к нам, тем интенсивнее социальные области нашего мозга активируются.

Сильнейшей активацией из всех была любовь родителей к ребенку, дальше шла романтическая.

Ученый отмечает, что на схему активации мозга влияли и типы объекта. Например, любовь к домашним животным и любовь к природе порождают модели активации, значительно отличающиеся от вызываемых любовью к другим людям.

Правда, странным исключением стали участники, которые были очень любящими владельцами своих домашних животных. Во время упоминаний о своих пушистых, у них активировались социальные зоны мозга, более типично связанные с любовью к людям.

По словам ученых, это подтверждает доказательства того, что любовь человека к домашним животным может действительно выходить за рамки всеобщего понимания.

"Когда смотреть на любовь к домашним животным и связанную с ней активность мозга, то области мозга показывают, есть ли у человека любимец. Ведь когда речь идет о хозяевах мяучков или гавчиков, эти зоны более активны, чем у тех, кто не имеет дома зверушек," – удивленно сообщили исследователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые создали карту, которая показывает, как любовь распространяется в теле.

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