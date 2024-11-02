Их обожают звезды. Ветеринарка назвала популярную породу собак, имеющих высокий риск переломов костей

Одной из самых популярных пород собак среди знаменитостей французские бульдоги. Такие звезды, как Леди Гага и Риз Уизерспун, имеют этих собачек. Они действительно очень милые с их морщинистыми лицами и ушами, похожими на летучих мышей.

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Однако ветеринар предупредила владельцев французских бульдогов, что у них высокий риск переломов костей, особой плечевой части. Данные ветеринарной благотворительной организации People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) показывают, что по статистике у этой породы две трети переломов локтя, исправленных хирургическим путем в Британии в прошлом году, пишет MailOnline.

"Переломы могут произойти у французских бульдогов во время повседневных несчастных случаев, таких как тяжелое приземление во время прыжка с дивана или обычный подъем по ступенькам, тогда как у многих других пород эти травмы обычно наблюдаются только после серьезного падения", – сказала Линн Джеймс, ветеринарка из PDSA.

Данные PDSA показывают, что в 2023 году 278 собак прооперировали по поводу переломов локтя. Но 180 из этих собак были французскими бульдогами.

"Людям, планирующим поделиться своей жизнью с этой милой породой, мы настоятельно рекомендуем провести много исследований, чтобы понять потенциальные проблемы со здоровьем и то, что это может означать для них", – говорит ветеринар.

Напомним, что OBOZ.UA делился мнениями кинологов относительно пород собак, которые очень плохо относятся к детям и тех, каких никогда не завел бы дома сам. А также о породах собак, которые имеют невинный вид, но были вовлечены в больше всего смертельных случаев за последние 35 лет.

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