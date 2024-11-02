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Их обожают звезды. Ветеринарка назвала популярную породу собак, имеющих высокий риск переломов костей

Анна Боклажук
Наука Обоз
2 минуты
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Их обожают звезды. Ветеринарка назвала популярную породу собак, имеющих высокий риск переломов костей

Одной из самых популярных пород собак среди знаменитостей французские бульдоги. Такие звезды, как Леди Гага и Риз Уизерспун, имеют этих собачек. Они действительно очень милые с их морщинистыми лицами и ушами, похожими на летучих мышей.

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Однако ветеринар предупредила владельцев французских бульдогов, что у них высокий риск переломов костей, особой плечевой части. Данные ветеринарной благотворительной организации People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) показывают, что по статистике у этой породы две трети переломов локтя, исправленных хирургическим путем в Британии в прошлом году, пишет MailOnline.

Их обожают звезды. Ветеринарка назвала популярную породу собак, имеющих высокий риск переломов костей

"Переломы могут произойти у французских бульдогов во время повседневных несчастных случаев, таких как тяжелое приземление во время прыжка с дивана или обычный подъем по ступенькам, тогда как у многих других пород эти травмы обычно наблюдаются только после серьезного падения", – сказала Линн Джеймс, ветеринарка из PDSA.

Данные PDSA показывают, что в 2023 году 278 собак прооперировали по поводу переломов локтя. Но 180 из этих собак были французскими бульдогами.

Их обожают звезды. Ветеринарка назвала популярную породу собак, имеющих высокий риск переломов костей

"Людям, планирующим поделиться своей жизнью с этой милой породой, мы настоятельно рекомендуем провести много исследований, чтобы понять потенциальные проблемы со здоровьем и то, что это может означать для них", – говорит ветеринар.

Напомним, что OBOZ.UA делился мнениями кинологов относительно пород собак, которые очень плохо относятся к детям и тех, каких никогда не завел бы дома сам. А также о породах собак, которые имеют невинный вид, но были вовлечены в больше всего смертельных случаев за последние 35 лет.

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