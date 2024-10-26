Даже джек-рассел. Ветеринары назвали невинных щенков, от которых лучше держаться на расстоянии

Когда речь идет о смертоносных собаках, на ум приходят XL Bullies, питбультерьеры или японские тосы. Но на самом деле опасными могут быть не только те, которые выглядят устрашающе.

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"Самая опасная собака та, которую не научили", – сказал кинолог Уилл Атертон, и он абсолютно прав. Теперь ветеринары назвали породы собак, которые выглядят невинно, но были привлечены в наиболее смертельных случаях за последние 35 лет, пишет MailOnline.

Есть общеизвестные породы собак, которые считаются опасными, а в некоторых странах даже запрещенными к разведению. Однако проанализировав инциденты, где люди погибли из-за нападения собак, ученые выяснили, что из 62 привлеченных собак большинство (53) принадлежало к породам собак, не входившим в список запрещенных. Более того, случаи с детьми чаще всего связаны с собаками малых пород. Среди них английский спрингер-спаниель, лейклендский терьер и джек-рассел.

"На агрессивное поведение могут влиять такие факторы, как то, как их разводили, воспитывали и опыт животного на протяжении всей жизни. Порода не является хорошим способом предусмотреть риск агрессии", – объясняется в исследовании.

Кинологи объясняют, что структура скелета челюсти питбультерьера ничем не отличается от структуры любой другой собаки по замыканию челюсти – у них просто сильные мускулистые челюсти, схожие со многими другими породами.

Напомним, OBOZ.UA писал мнение кинолога Роса Макнамара о породах собак, которых он никогда бы не завел для себя. По мнению эксперта, у этих популярных собак есть свои недостатки.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал о трех породах собак, которые очень плохо относятся к детям.

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