Hubble показал галактическую туманность в созвездии Золотая Рыба. Фото

В обсерватории NASA получили с космического телескопа Нubble новые снимки галактической туманности LHA 120-N44 (N44) в созвездии Золотая Рыба, находящейся в Большом Магеллановом Облаке, крупнейшем из малых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Указанная туманность N44 в созвездии Золотая Рыба относится к так называемым "высокоактивным местам рождения звезд". И действительно, здесь рождаются новые звезды.

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Именно поэтому у N44 есть две особенности: огромная центральная полость и оболочка из плотного газа. Об этом сообщили в обсерватории NASA.

Где это

Dorado, что с латыни означает "Золотая Рыба", – созвездие N44 южного полушария неба, поэтому на территории Украины его не видно. Содержит 32 звезды, видимые невооруженным глазом.

В XVII веке некоторые астрономы, в частности Иоганн Кеплер, для обозначения этого созвездия использовали слово Xiphias, что с латыни означает "Рыба-меч".

Золотая Рыба примечательна тем, что включает в себя большую часть Большого Магелланова Облака и галактическую туманность Тарантул. Также в этом созвездии находится южный полюс эклиптики.

Именно в созвездии N44 находится звезда HE 0437-5439, известная астрономам тем, что аномально быстро движется в направлении, противоположном нашей галактике.

Рождение звёзд

Центральная полость на фотографии – это, по словам специалистов NASA , "суперпузырь", размер которого составляет примерно 210 на 140 световых лет. "Пузырь" образован скоплением звезд, которые под воздействием мощных звездных ветров и взрывов сверхновых выбросили значительную часть газа, из которого они родились.

Этот выброшенный газ сжался и образовал оболочку вокруг "суперпузыря".

Именно в этой оболочке "рождаются и формируются новые звезды", что делает N44 интересным объектом для астрономов, изучающих процесс образования звезд. Понятно, что N44 – далеко не единственное место во Вселенной, где сейчас рождаются звезды. Однако "Золотая рыба" находится относительно "рядом".

Ученые на примере N44 стремятся понять, сколько времени проходит от сжатия холодных газовых облаков в плотные узлы до момента, когда в сердце новорожденной звезды возникает ядерный синтез.

Тысячи будущих звезд

Из уже исследованных в оболочке вокруг "суперпузыря" звезд почти 30 000 – это именно "будущие звезды", то есть те, которые еще не начали синтезировать водород в гелий в своих ядрах. Это буквально "сокровищница будущих звезд", говорят в NASA.

Одной из особенностей "суперпузыря" будущих звезд является меньший пузырь (каталогизированный учеными как N44F), который на снимке расположен у верхнего правого угла. Это межзвездный пузырь, раздуваемый интенсивными звездными ветрами одной чрезвычайно горячей и массивной звезды.

Как видно на крупном плане (ниже; снимок был сделан еще три года назад), бурные ветры и излучение звезды сформировали "окружающий пузырь" и создали столбы пылевого газа.

Как сообщал OBOZ.UA, NASA также запустила в космос телескоп Nancy Grace Roman. Этот аппарат обладает широким полем обзора с инфракрасным зрением, и благодаря этому он сможет быстро исследовать обширные участки неба и заглянуть в далекое прошлое Вселенной. Основными направлениями работы нового телескопа станут поиск и исследование темной материи, темной энергии и экзопланет – миров за пределами Солнечной системы, где теоретически возможна жизнь.

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